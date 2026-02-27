  1. В Україні

Дитячі виплати 2026: суми, строки подання та особливості нарахування допомоги

18:44, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мінсоцполітики оновило систему підтримки сімей з дітьми, нові виплати вже доступні.
Дитячі виплати 2026: суми, строки подання та особливості нарахування допомоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший заступник Людмила Шемелинець повідомила про комплексне оновлення системи підтримки сімей з дітьми. За її словами, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України вдосконалює соціальні програми, щоб вони відповідали реальним потребам родин. Про це розповіли в Міністерстві соцполітики, сім'ї та єдності України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Виплати для сімей

З 1 січня 2026 року родини можуть подати заяви на низку нових виплат:

  • Щомісячна допомога по догляду за дитиною до року: 7 тис. грн (10,5 тис. грн для дітей з інвалідністю);
  • Програма підтримки працюючих батьків єЯсла: 8 тис. грн щомісяця (12 тис. грн для дітей з інвалідністю);
  • Одноразова виплата при народженні дитини — до 50 тис. грн;
  • Допологова підтримка незастрахованих вагітних жінок — 7 тис. грн (виплачується за 70 днів до пологів та 56 днів після).

«Частину нових «дитячих» виплат уже нараховано і виплачено батькам. Ми працюємо над тим, щоб максимально пришвидшити цей процес. Хочу запевнити: усі, хто подав документи, обов’язково отримають кошти за весь передбачений період. Ми постійно тримаємо ситуацію на контролі та просимо громадян звертатися, якщо виникають питання чи затримки з виплатами», — наголосила Людмила Шемелинець.

Механізм подання заяв та отримання виплат

Заступник міністра нагадала, що з 5 лютого уряд вдосконалив порядок отримання допомоги. Заявки можна подавати:

  • До сервісних центрів Пенсійного фонду України;
  • До Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів);
  • Через уповноважених посадових осіб територіальних громад;
  • Через портал Дія, коли запустять відповідні сервіси.

Вона додала, що строки подання заяв на допомогу по догляду до року та програму єЯсла були продовжені.

Особливості нарахування та використання коштів

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами можна оформити на поточний рахунок Дія.Картки без спеціального режиму використання.

Допомогу по догляду за дитиною до року та програму єЯсла можна отримати на:

  • Рахунок із спеціальним режимом використання Дія.Картки;
  • Іншу картку з відкритим рахунком та спеціальним режимом.

Пенсійний фонд України через відділення АТ «Ощадбанк» відкриє рахунок із спеціальним режимом при зверненні у ПФУ, однак для цього потрібно особисто відвідати банк та укласти відповідний договір.

Людмила Шемелинець підкреслила, що допомога має надаватися своєчасно та без зайвих бар’єрів, особливо для родин із маленькими дітьми або у складних життєвих обставинах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші діти грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]