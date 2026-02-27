Дитячі виплати 2026: суми, строки подання та особливості нарахування допомоги

Мінсоцполітики оновило систему підтримки сімей з дітьми, нові виплати вже доступні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший заступник Людмила Шемелинець повідомила про комплексне оновлення системи підтримки сімей з дітьми. За її словами, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України вдосконалює соціальні програми, щоб вони відповідали реальним потребам родин. Про це розповіли в Міністерстві соцполітики, сім'ї та єдності України.

Виплати для сімей

З 1 січня 2026 року родини можуть подати заяви на низку нових виплат:

Щомісячна допомога по догляду за дитиною до року: 7 тис. грн (10,5 тис. грн для дітей з інвалідністю);

Програма підтримки працюючих батьків єЯсла: 8 тис. грн щомісяця (12 тис. грн для дітей з інвалідністю);

Одноразова виплата при народженні дитини — до 50 тис. грн;

Допологова підтримка незастрахованих вагітних жінок — 7 тис. грн (виплачується за 70 днів до пологів та 56 днів після).

«Частину нових «дитячих» виплат уже нараховано і виплачено батькам. Ми працюємо над тим, щоб максимально пришвидшити цей процес. Хочу запевнити: усі, хто подав документи, обов’язково отримають кошти за весь передбачений період. Ми постійно тримаємо ситуацію на контролі та просимо громадян звертатися, якщо виникають питання чи затримки з виплатами», — наголосила Людмила Шемелинець.

Механізм подання заяв та отримання виплат

Заступник міністра нагадала, що з 5 лютого уряд вдосконалив порядок отримання допомоги. Заявки можна подавати:

До сервісних центрів Пенсійного фонду України;

До Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів);

Через уповноважених посадових осіб територіальних громад;

Через портал Дія, коли запустять відповідні сервіси.

Вона додала, що строки подання заяв на допомогу по догляду до року та програму єЯсла були продовжені.

Особливості нарахування та використання коштів

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами можна оформити на поточний рахунок Дія.Картки без спеціального режиму використання.

Допомогу по догляду за дитиною до року та програму єЯсла можна отримати на:

Рахунок із спеціальним режимом використання Дія.Картки;

Іншу картку з відкритим рахунком та спеціальним режимом.

Пенсійний фонд України через відділення АТ «Ощадбанк» відкриє рахунок із спеціальним режимом при зверненні у ПФУ, однак для цього потрібно особисто відвідати банк та укласти відповідний договір.

Людмила Шемелинець підкреслила, що допомога має надаватися своєчасно та без зайвих бар’єрів, особливо для родин із маленькими дітьми або у складних життєвих обставинах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.