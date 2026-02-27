Українці в Польщі заснували понад 120 тисяч компаній з 2022 року

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський відзначив внесок українських мігрантів у розвиток країни.

З 2022 року українці в Польщі заснували понад 120 тисяч компаній. Більшість українських біженців працює або займається підприємництвом, наймаючи працівників та сплачуючи податки до державного бюджету. Про це під час виступу в Сеймі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Внесок українців у польську економіку

За словами Сікорського, рівень професійної активності дорослих українських мігрантів у Польщі навіть вищий, ніж серед поляків.

«Українці, які проживають у Польщі, вже зараз сприяють розвитку польської економіки. У 2024 році наш ВВП зріс завдяки їм на майже сто мільярдів злотих. Це більш як половина суми, виділеної того самого року на Національний фонд охорони здоров’я», — зазначив міністр.

Він додав, що програш України у війні завдав би Польщі значно більших збитків, ніж зараз коштує допомога Україні.

Підтримка України та її значення для Польщі

З 2022 по 2025 рік Євросоюз та окремі країни-члени ЄС надали Україні майже 200 мільярдів євро. Водночас, за оцінками Сікорського, оборона країн східного флангу НАТО у разі російської агресії коштувала б щонайменше 1,2 трильйона євро — у 24 рази більше за польський оборонний бюджет.

Міністр підкреслив стратегічне значення України для Польщі: «Вільна Україна, частина Заходу, — це для нас шанс. Шанс на ослаблення російського імперіалізму, на зміцнення спільної оборони, на інтенсивну економічну співпрацю, на спільні проєкти в оборонній промисловості та залучення наших підприємств до процесу відновлення».

