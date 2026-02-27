Украинцы в Польше основали более 120 тысяч компаний с 2022 года

Министр иностранных дел Польши Сикорский отметил вклад украинских мигрантов в развитие страны.

С 2022 года украинцы в Польше основали более 120 тысяч компаний. Большинство украинских беженцев работает или занимается предпринимательством, нанимая работников и платя налоги в государственный бюджет. Об этом во время выступления в Сейме заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Вклад украинцев в польскую экономику

По словам Сикорского, уровень профессиональной активности взрослых украинских мигрантов в Польше даже выше, чем среди поляков.

«Украинцы, проживающие в Польше, уже сейчас способствуют развитию польской экономики. В 2024 году наш ВВП вырос благодаря им почти на сто миллиардов злотых. Это более половины суммы, выделенной в том же году на Национальный фонд здравоохранения», — отметил министр.

Он добавил, что проигрыш Украины в войне нанес бы Польше значительно больший ущерб, чем сейчас стоит помощь Украине.

Поддержка Украины и ее значение для Польши

С 2022 по 2025 год Евросоюз и отдельные страны-члены ЕС предоставили Украине почти 200 миллиардов евро. В то же время, по оценкам Сикорского, оборона стран восточного фланга НАТО в случае российской агрессии стоила бы не менее 1,2 триллиона евро — в 24 раза больше польского оборонного бюджета.

Министр подчеркнул стратегическое значение Украины для Польши: «Свободная Украина, часть Запада, — это для нас шанс. Шанс на ослабление российского империализма, на укрепление совместной обороны, на интенсивное экономическое сотрудничество, на совместные проекты в оборонной промышленности и привлечение наших предприятий к процессу восстановления».

