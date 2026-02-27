Детские выплаты 2026: суммы, сроки подачи и особенности начисления помощи
Первый заместитель Людмила Шемелинец сообщила о комплексном обновлении системы поддержки семей с детьми. По ее словам, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины совершенствует социальные программы, чтобы они соответствовали реальным потребностям семей. Об этом рассказали в Министерстве соцполитики, семьи и единства Украины.
Выплаты для семей
С 1 января 2026 года семьи могут подать заявления на ряд новых выплат:
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до года: 7 тыс. грн (10,5 тыс. грн для детей с инвалидностью);
- Программа поддержки работающих родителей «еЯсла»: 8 тыс. грн ежемесячно (12 тыс. грн для детей с инвалидностью);
- Единовременная выплата при рождении ребенка — до 50 тыс. грн;
- Дородовая поддержка незастрахованных беременных женщин — 7 тыс. грн (выплачивается за 70 дней до родов и 56 дней после).
«Часть новых «детских» выплат уже начислена и выплачена родителям. Мы работаем над тем, чтобы максимально ускорить этот процесс. Хочу заверить: все, кто подал документы, обязательно получат средства за весь предусмотренный период. Мы постоянно держим ситуацию под контролем и просим граждан обращаться, если возникают вопросы или задержки с выплатами», — подчеркнула Людмила Шемелинец.
Механизм подачи заявлений и получения выплат
Заместитель министра напомнила, что с 5 февраля правительство усовершенствовало порядок получения помощи. Заявки можно подавать:
- В сервисные центры Пенсионного фонда Украины;
- В Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- Через уполномоченных должностных лиц территориальных общин;
- Через портал Дія, когда запустят соответствующие сервисы.
Она добавила, что сроки подачи заявлений на пособие по уходу до года и программу єЯсла были продлены.
Особенности начисления и использования средств
Пособие в связи с беременностью и родами можно оформить на текущий счет Дія.Картки без специального режима использования.
Помощь по уходу за ребенком до года и программу «еЯсла» можно получить на:
- Счет со специальным режимом использования Дія.Картки;
- Другую карту с открытым счетом и специальным режимом.
Пенсионный фонд Украины через отделение АО «Ощадбанк» откроет счет со специальным режимом при обращении в ПФУ, однако для этого нужно лично посетить банк и заключить соответствующий договор.
Людмила Шемелинец подчеркнула, что помощь должна предоставляться своевременно и без лишних барьеров, особенно для семей с маленькими детьми или в сложных жизненных обстоятельствах.
