  1. В мире
  2. / В Украине

Будет ли ЕС возвращать мужчин призывного возраста в Украину — в Еврокомиссии дали ответ

18:35, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Действующий порядок предоставления убежища в ЕС одинаково применяется к женщинам, детям и мужчинам призывного возраста.
Будет ли ЕС возвращать мужчин призывного возраста в Украину — в Еврокомиссии дали ответ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европейском союзе не предусматривают отдельных исключений относительно предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста. Действующий механизм распространяется на всех граждан Украины независимо от пола и возраста и будет действовать как минимум до 27 марта 2027 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маркус Ламмерт, комментируя обсуждения в отдельных государствах-членах относительно статуса украинских мужчин призывного возраста.

«Насколько я помню правила, они не делают никакой разницы между женщинами, детьми и мужчинами призывного возраста», - сказал Ламмерт, передает «Интерфакс-Украина».

Он также подчеркнул, что решение о продлении временной защиты принято на уровне ЕС и государств-членов и будет оставаться в силе в установленные сроки.

Отвечая на вопрос о возможных дискуссиях вокруг приема в ЕС мужчин призывного возраста на фоне войны в Украине, в частности после заявлений правительства Люксембурга и представителей украинской власти, пресс-секретарь отметил: «Я не знаю о дискуссии в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита – это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 27 марта следующего года. Действующие правила остаются в силе, и это все, что я могу сказать на данный момент».

Таким образом, порядок предоставления временной защиты украинцам в Европейском союзе остается без изменений и не предусматривает отдельных условий для мужчин призывного возраста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина беженец мобилизация Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От ученых до военных: обзор собеседований кандидатов в ВАКС

Восьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]