Будет ли ЕС возвращать мужчин призывного возраста в Украину — в Еврокомиссии дали ответ

Действующий порядок предоставления убежища в ЕС одинаково применяется к женщинам, детям и мужчинам призывного возраста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европейском союзе не предусматривают отдельных исключений относительно предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста. Действующий механизм распространяется на всех граждан Украины независимо от пола и возраста и будет действовать как минимум до 27 марта 2027 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маркус Ламмерт, комментируя обсуждения в отдельных государствах-членах относительно статуса украинских мужчин призывного возраста.

«Насколько я помню правила, они не делают никакой разницы между женщинами, детьми и мужчинами призывного возраста», - сказал Ламмерт, передает «Интерфакс-Украина».

Он также подчеркнул, что решение о продлении временной защиты принято на уровне ЕС и государств-членов и будет оставаться в силе в установленные сроки.

Отвечая на вопрос о возможных дискуссиях вокруг приема в ЕС мужчин призывного возраста на фоне войны в Украине, в частности после заявлений правительства Люксембурга и представителей украинской власти, пресс-секретарь отметил: «Я не знаю о дискуссии в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита – это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 27 марта следующего года. Действующие правила остаются в силе, и это все, что я могу сказать на данный момент».

Таким образом, порядок предоставления временной защиты украинцам в Европейском союзе остается без изменений и не предусматривает отдельных условий для мужчин призывного возраста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.