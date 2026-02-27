  1. У світі
Чи повертатиме ЄС чоловіків призовного віку до України — у Єврокомісії дали відповідь

18:35, 27 лютого 2026
Чинний порядок надання притулку в ЄС однаково застосовується до жінок, дітей і чоловіків призовного віку.
Чи повертатиме ЄС чоловіків призовного віку до України — у Єврокомісії дали відповідь
У Європейському союзі не передбачають окремих винятків щодо надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку. Чинний механізм поширюється на всіх громадян України незалежно від статі та віку й діятиме щонайменше до 27 березня 2027 року.

Про це повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, коментуючи обговорення в окремих державах-членах щодо статусу українських чоловіків призовного віку.

«Наскільки я пам’ятаю правила, вони не роблять жодної різниці між жінками, дітьми та чоловіками призовного віку», - сказав Ламмерт, передає «Інтерфакс-Україна».

Він також наголосив, що рішення про продовження тимчасового захисту ухвалене на рівні ЄС і держав-членів і залишатиметься чинним у визначені строки.

Відповідаючи на запитання про можливі дискусії навколо прийому в ЄС чоловіків призовного віку на тлі війни в Україні, зокрема після заяв уряду Люксембургу та представників української влади, речник зазначив: «Я не знаю про дискусію в Люксембурзі. Можу сказати, що тимчасовий захист – це те, що ми вирішили на рівні ЄС і на рівні держав-членів до 27 березня наступного року. Чинні правила залишаються в силі, і це все, що я можу сказати на даний момент».

Таким чином, порядок надання тимчасового захисту українцям у Європейському союзі залишається без змін і не передбачає окремих умов для чоловіків призовного віку.

