Працевлаштування колишніх співробітників АОЗ – у НАЗК обговорили ризики та рішення

18:26, 27 лютого 2026
НАЗК та міжнародні партнери обговорили працевлаштування колишніх співробітників Агенції оборонних закупівель.
Працевлаштування колишніх співробітників АОЗ – у НАЗК обговорили ризики та рішення
Фото: НАЗК
У НАЗК відбулася відкрита дискусія щодо врегулювання працевлаштування колишніх працівників ДП «Агенція оборонних закупівель» та забезпечення ефективної взаємодії з підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК). Захід проведено у співпраці з Базельським інститутом управління за підтримки Королівства Норвегія. Про це повідомили у НАЗК.

У дискусії взяли участь представники Міноборони, ДП «АОЗ», об’єднання «Технологічні Сили України», підприємств ОПК, Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, а також міжнародні експерти.

Заступник Голови НАЗК Сергій Гупяк зазначив, що відкритий діалог сприятиме синхронізації зусиль та запровадженню антикорупційних запобіжників під час взаємодії держзамовника та підприємств ОПК.

Старший радник Базельського інституту управління Юхані Ґроссманн окреслив потенційні ризики переходу працівників державного замовника до ОПК, серед яких можливе використання конфіденційної інформації, спотворення процедур закупівель та створення неконкурентних умов на ринку.

Представники ДП «АОЗ» та підприємств ОПК підкреслили важливість прозорих правил для обох сторін і значущість таких дискусій для ефективної співпраці.

Керівниця Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони НАЗК Марта Івашків наголосила, що баланс інтересів сторін відповідає рекомендаціям НАТО у межах Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України.

«НАЗК бере активну участь у процесі імплементації рекомендацій Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України, що передбачає необхідність розбудови довіри до «Агенції оборонних закупівель» як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Це вимагає побудови сталого діалогу між службою державного замовника у сфері оборони та суспільством», – зазначила Марта Івашків.

