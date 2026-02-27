  1. В Украине

Трудоустройство бывших сотрудников АОЗ – в НАПК обсудили риски и решения

18:26, 27 февраля 2026
НАПК и международные партнеры обсудили трудоустройство бывших сотрудников Агентства оборонных закупок.
Фото: НАПК
В НАПК состоялась открытая дискуссия по урегулированию трудоустройства бывших работников ГП «Агентство оборонных закупок» и обеспечению эффективного взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Мероприятие проведено в сотрудничестве с Базельским институтом управления при поддержке Королевства Норвегия. Об этом сообщили в НАПК.

В дискуссии приняли участие представители Минобороны, ГП «АОЗ», объединения «Технологические Силы Украины», предприятий ОПК, Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, а также международные эксперты.

Заместитель председателя НАПК Сергей Гупяк отметил, что открытый диалог будет способствовать синхронизации усилий и внедрению антикоррупционных мер предосторожности при взаимодействии госзаказчика и предприятий ОПК.

Старший советник Базельского института управления Юхани Гроссманн обозначил потенциальные риски перехода работников государственного заказчика в ОПК, среди которых возможное использование конфиденциальной информации, искажение процедур закупок и создание неконкурентных условий на рынке.

Представители ГП «АОЗ» и предприятий ОПК подчеркнули важность прозрачных правил для обеих сторон и значимость таких дискуссий для эффективного сотрудничества.

Руководитель Управления формирования политики добропорядочности в сфере безопасности и обороны НАПК Марта Ивашкив подчеркнула, что баланс интересов сторон соответствует рекомендациям НАТО в рамках Стратегического обзора системы оборонных закупок Украины.

«НАПК принимает активное участие в процессе имплементации рекомендаций Стратегического обзора системы оборонных закупок Украины, что предусматривает необходимость укрепления доверия к «Агентству оборонных закупок» как внутри страны, так и на международном уровне. Это требует построения устойчивого диалога между службой государственного заказчика в сфере обороны и обществом», – отметила Марта Ивашкив.

