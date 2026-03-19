Кто довел мост Патона до аварийного состояния – в Мининфраструктуры указали на власти Киева

В Минразвития заявляют, что мост является коммунальной собственностью столицы, а его содержание, ремонт и безопасная эксплуатация должны финансироваться из городского бюджета.

Содержание, восстановление и безопасное функционирование моста имени Евгения Патона в Киеве является ответственностью местных властей. Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В ведомстве подчеркнули, что законодательство четко определяет распределение полномочий в сфере управления дорожной инфраструктурой: улицы, дороги населенных пунктов и расположенные на них сооружения, в частности мосты, находятся в ведении органов местного самоуправления. Именно они обязаны обеспечивать безопасные и удобные условия движения, а также отвечать за качество проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания таких объектов.

Финансирование этих работ осуществляется за счет местных бюджетов и других предусмотренных законом источников. А мост Патона через Днепр является объектом коммунальной собственности города Киева, то есть принадлежит территориальной общине столицы. Соответственно, Киевский городской совет и его исполнительные органы должны обеспечивать его надлежащее техническое состояние, планировать и финансировать ремонтные и восстановительные работы.

В Минразвития напомнили, что ещё в 2018 году мост был признан находящимся в неработоспособном, аварийном состоянии. В 2023 году комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная во исполнение решения СНБО, установила, что противоаварийные работы проводились лишь на отдельных опорах в 2018–2019 годах, на что было потрачено 15 млн грн. В то же время эксперты подтвердили, что мост находится в пятом эксплуатационном состоянии неработоспособности, а после этого ремонтные работы не проводились.

«Эти факты подтверждают длительное отсутствие системной работы городских властей по восстановлению работоспособного состояния моста и финансированию соответствующих работ. Таким образом, мост, как и прежде, находится именно в коммунальной собственности города Киева, а любая передача прав и функций заказчика по его реставрации не снимает с городских властей обязанности обеспечивать его безопасную эксплуатацию, создавать удобные условия движения и, прежде всего, осуществлять поиск и привлечение соответствующего финансирования. Таким образом, полная ответственность за содержание, восстановление и безопасное функционирование моста Патона в настоящее время принадлежит территориальной общине города Киева», – резюмировали в Минразвития.

Ранее в КГГА заявили, что мост Патона в Киеве можно и дальше использовать при условии соблюдения установленных ограничений для транспорта, однако он нуждается в реконструкции.

«По итогам технического совещания, состоявшегося в начале марта 2026 года, подтверждено, что мост можно эксплуатировать — при условии соблюдения установленных ограничений для транспорта», — заявил Виталий Кличко.

По словам Кличко, в 2020 году город был готов приступить к ремонту. Был определен подрядчик и подготовлен план работ, однако процедуру закупки неоднократно оспаривали в Антимонопольном комитете Украины. Из-за этого результаты тендера отменяли, что сделало невозможным завершение процедуры.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году торги отменили.

По словам мэра, в настоящее время город прорабатывает вопрос определения заказчика работ по разработке научно-проектной документации и дальнейшей реставрации моста. Город находится во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти, в частности с Министерством развития общин и территорий Украины, по вопросам реализации этого проекта.

