  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Львові судили військового, який систематично тікав зі служби — суд призначив реальний строк

18:08, 27 лютого 2026
Сержант протягом трьох років неодноразово залишав місце служби без поважних причин.
У Львові судили військового, який систематично тікав зі служби — суд призначив реальний строк
Личаківський районний суд міста Львова визнав винним військового у неодноразовому нез’явленні на службу та самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. За сукупністю вироків йому призначено остаточне покарання — 5 років і 4 місяці позбавлення волі.

Йдеться про сержанта, мобілізованого до лав Збройних Сил України, який протягом 2023–2025 років систематично був відсутній на службі без поважних причин. Раніше він уже мав вирок за аналогічний злочин, однак нові епізоди вчиняв як до, так і після його постановлення.

Обставини справи №463/145/26

Суд розглянув кримінальне провадження щодо уродженця Львівщини, сержанта однієї з військових частин, обвинуваченого за частиною п’ятою статті 407 Кримінального кодексу України — нез’явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад три доби та самовільне залишення військової частини, вчинені в умовах воєнного стану.

З матеріалів справи встановлено, що обвинувачений, проходячи військову службу за мобілізацією, у різні періоди 2023, 2024 та 2025 років:

  • не з’являвся до пунктів тимчасової дислокації після відпусток або лікування;
  • залишав розташування військової частини без дозволу;
  • був відсутній на службі понад три доби поспіль.

Зокрема, у 2023 році він перебував поза службою кілька місяців із перервами; у 2024 році — повторно не повертався з лікувального закладу та знову тривалий час був відсутній; у 2025 році — після лікування не з’являвся до підрозділу та окремо самовільно залишив частину майже на три тижні.

Суд констатував, що дії мали умисний характер. Обвинувачений усвідомлював обов’язок проходити службу в умовах воєнного стану, однак, за формулюванням вироку, діяв із мотивів небажання переносити труднощі військової служби та через особисту недисциплінованість.

Таким чином, суд кваліфікував усі встановлені епізоди за ч. 5 ст. 407 КК України як тяжкий злочин.

Обвинувачений повністю визнав вину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті.

Суд врахував, що:

  • обвинувачений раніше судимий — 19 березня 2024 року Яворівський районний суд Львівської області призначив йому 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік за ч. 4 ст. 407 КК України;
  • він розлучений, дітей на утриманні не має, офіційно не працює;
  • перебуває на обліку в медичному закладі з діагнозом, пов’язаним із розладами психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю;
  • щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання, суд не встановив.

Водночас ключовим для визначення остаточного строку стало те, що нові злочини були вчинені як до, так і після попереднього вироку 2024 року.

Що вирішив суд

Суд призначив покарання за ч. 5 ст. 407 КК України — 5 років і 3 місяці позбавлення волі.

На підставі ст. 71 КК України (сукупність вироків) до цього строку частково приєднано невідбуту частину покарання за вироком Яворівського районного суду Львівської області від 19 березня 2024 року.

Остаточне покарання — 5 років і 4 місяці позбавлення волі.

Строк відбуття покарання обчислюється з 21 жовтня 2025 року — дати взяття під варту. Попереднє ув’язнення зараховано з розрахунку «день за день» відповідно до ст. 72 КК України.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін до набрання вироком законної сили.

Апеляційну скаргу можна подати протягом 30 діб до Львівського апеляційного суду через суд першої інстанції. 

суд Львів військові судова практика військовослужбовці військова служба

