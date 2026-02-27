Во Львове судили военного, который систематически уклонялся от службы — суд назначил реальный срок

Сержант в течение трех лет неоднократно оставлял место службы без уважительных причин.

Лычаковский районный суд города Львова признал виновным военнослужащего в неоднократной неявке на службу и самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. По совокупности приговоров ему назначено окончательное наказание — 5 лет и 4 месяца лишения свободы.

Речь идет о сержанте, мобилизованном в ряды Вооруженных Сил Украины, который в течение 2023–2025 годов систематически отсутствовал на службе без уважительных причин. Ранее у него уже был приговор за аналогичное преступление, однако новые эпизоды он совершал как до, так и после его вынесения.

Обстоятельства дела №463/145/26

Суд рассмотрел уголовное производство в отношении уроженца Львовщины, сержанта одной из воинских частей, обвиняемого по части пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины — неявка вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью свыше трех суток и самовольное оставление воинской части, совершенные в условиях военного положения.

Из материалов дела установлено, что обвиняемый, проходя военную службу по мобилизации, в разные периоды 2023, 2024 и 2025 годов:

не являлся в пункты временной дислокации после отпусков или лечения;

оставлял расположение воинской части без разрешения;

отсутствовал на службе свыше трех суток подряд.

В частности, в 2023 году он находился вне службы несколько месяцев с перерывами; в 2024 году — повторно не возвращался из лечебного учреждения и снова длительное время отсутствовал; в 2025 году — после лечения не являлся в подразделение и отдельно самовольно оставил часть почти на три недели.

Суд констатировал, что действия носили умышленный характер. Обвиняемый осознавал обязанность проходить службу в условиях военного положения, однако, согласно формулировке приговора, действовал из мотивов нежелания переносить трудности военной службы и вследствие личной недисциплинированности.

Таким образом, суд квалифицировал все установленные эпизоды по ч. 5 ст. 407 УК Украины как тяжкое преступление.

Обвиняемый полностью признал вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте.

Суд учел, что:

обвиняемый ранее судим — 19 марта 2024 года Яворовский районный суд Львовской области назначил ему 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год по ч. 4 ст. 407 УК Украины;

он разведен, детей на иждивении не имеет, официально не работает;

состоит на учете в медицинском учреждении с диагнозом, связанным с расстройствами психики и поведения вследствие употребления алкоголя;

искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

В то же время ключевым для определения окончательного срока стало то, что новые преступления были совершены как до, так и после предыдущего приговора 2024 года.

Что решил суд

Суд назначил наказание по ч. 5 ст. 407 УК Украины — 5 лет и 3 месяца лишения свободы.

На основании ст. 71 УК Украины (совокупность приговоров) к этому сроку частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Яворовского районного суда Львовской области от 19 марта 2024 года.

Окончательное наказание — 5 лет и 4 месяца лишения свободы.

Срок отбывания наказания исчисляется с 21 октября 2025 года — даты взятия под стражу. Предварительное заключение зачтено из расчета «день за день» в соответствии со ст. 72 УК Украины.

Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Апелляционную жалобу можно подать в течение 30 суток в Львовский апелляционный суд через суд первой инстанции.

