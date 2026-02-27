  1. В Україні

Прогноз до 9 діб – Укргідрометцентр запустив мобільний застосунок «цеПогода»

17:50, 27 лютого 2026
«цеПогода» – безкоштовний мобільний додаток без реклами з точним прогнозом.
Прогноз до 9 діб – Укргідрометцентр запустив мобільний застосунок «цеПогода»
Укргідрометцентр ДСНС України запускає у тестовому режимі власний мобільний застосунок «цеПогода», повідомляють рятувальники. Тепер користувачі отримуватимуть лише перевірену інформацію та офіційні попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища безпосередньо від фахівців, що забезпечують метеосупровід держави. Про це повідомили в ДСНС.

У «цеПогода» доступні:

  • погодинний і добовий прогноз на 5 діб;
  • розрахунковий прогноз на 6-9 добу (консультаційного характеру);
  • автоматичне визначення місцеперебування користувача;
  • інтерактивні карти;
  • повна відсутність реклами.

Прогнози формуються на основі розрахунків провідних європейських прогностичних центрів та проходять професійний аналіз і адаптацію синоптиками Укргідрометцентру, що гарантує точність і надійність кожного оновлення.

ДСНС прогноз погоди погода

