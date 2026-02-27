Прогноз до 9 діб – Укргідрометцентр запустив мобільний застосунок «цеПогода»

«цеПогода» – безкоштовний мобільний додаток без реклами з точним прогнозом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укргідрометцентр ДСНС України запускає у тестовому режимі власний мобільний застосунок «цеПогода», повідомляють рятувальники. Тепер користувачі отримуватимуть лише перевірену інформацію та офіційні попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища безпосередньо від фахівців, що забезпечують метеосупровід держави. Про це повідомили в ДСНС.

У «цеПогода» доступні:

погодинний і добовий прогноз на 5 діб;

розрахунковий прогноз на 6-9 добу (консультаційного характеру);

автоматичне визначення місцеперебування користувача;

інтерактивні карти;

повна відсутність реклами.

Прогнози формуються на основі розрахунків провідних європейських прогностичних центрів та проходять професійний аналіз і адаптацію синоптиками Укргідрометцентру, що гарантує точність і надійність кожного оновлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.