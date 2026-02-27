В Україні офіційно контролюватимуть швидкість інтернету: запрацював новий закон

В Україні запроваджують вимоги до якості мобільного інтернету.

В Україні набув чинності закон 4670-IX про покращення якості мобільного зв’язку та інтернету: набрав чинності закон щодо вдосконалення електронних комунікацій.

Документ має наблизити українське поле зв’язку до стандартів ЄС та дати дієві інструменти контролю якості. Зокрема, громадяни зможуть самостійно перевіряти швидкість інтернету та якість сигналу.

Документ узаконює «швидкість передачі даних» як обов'язковий показник якості та дозволяє впроваджувати національний роумінг як надзвичайний захід під час блекаутів чи інших надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо що Президент України Володимир Зеленський у листопаді підписав закон №4670-IX, спрямований на покращення стабільності та якості мобільного інтернету й зв’язку по всій країні, особливо в умовах війни.

Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету є офіційним показником, за яким контролюватимуть роботу операторів.

Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу — у разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв’язку.

Як відомо, Верховна Рада підтримала законопроєкт 12094, який запроваджує нові стандарти якості мобільного зв’язку та робить швидкість інтернету обов’язковим показником. Документ має на меті покращити цифрову інфраструктуру та гарантувати стабільний зв’язок для всіх українців, вказують у Міністерстві цифрової трансформації.

Що передбачає документ:

Швидкість інтернету стане офіційним показником якості.

Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.

Українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони.

Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету має поінформувати Міністерство цифрової трансформації згодом.

Мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований.

Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв’язку.

Національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану.

Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях.

