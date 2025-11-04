Практика судів
Зв’язок не зникне навіть у разі аварій — Рада ухвалила закон про швидкий мобільний інтернет

13:22, 4 листопада 2025
Україна переходить на європейські стандарти вимірювання якості інтернету.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №12094, який спрямований на підвищення якості мобільного зв’язку. Документ оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС 

Головна мета — підвищити якість мобільного інтернету і зв’язку для всіх українців та зробити їх більш стабільними, особливо в умовах війни.

Цей закон посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету — це офіційний показник, за яким контролюватимуть роботу операторів. Також закон усуває юридичні прогалини, які заважали ефективно перевіряти виконання ліцензійних умов.

Як повідомив депутат Олексій Гончаренко, цей закон про швидкий мобільний інтернет наближає українське законодавство до норм ЄС і має підвищити якість мобільного зв’язку по всій країні. За нього проголосували 263 депутата.

Основні зміни наступні:

- швидкість передачі даних офіційно стає показником якості мобільного зв’язку.

- запроваджується краудсорсинговий моніторинг - користувачі зможуть допомагати регулятору перевіряти якість мережі.

- закріплюється механізм національного роумінгу - зв’язок не зникне навіть у разі аварій.

Отже, Україна переходить на європейські стандарти вимірювання якості інтернету (ETSI).

