Связь не исчезнет даже в случае аварий — Рада приняла закон о быстром мобильном интернете

Украина переходит на европейские стандарты измерения качества Интернета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12094, направленный на повышение качества мобильной связи. Документ обновляет правила в сфере электронных коммуникаций и приближает их к стандартам ЕС.

Главная цель — повысить качество мобильного интернета и связи для всех украинцев и сделать их более стабильными, особенно в условиях войны.

Этот закон усиливает требования к качеству услуг: отныне скорость мобильного интернета — это официальный показатель, по которому будет контролироваться работа операторов. Также закон устраняет юридические пробелы, мешавшие эффективно проверять выполнение лицензионных условий.

Как сообщил депутат Алексей Гончаренко, этот закон о быстром мобильном интернете приближает украинское законодательство к нормам ЕС и должен повысить качество мобильной связи по всей стране. За него проголосовали 263 депутата.

Основные изменения следующие:

скорость передачи данных официально становится показателем качества мобильной связи;

вводится краудсорсинговый мониторинг — пользователи смогут помогать регулятору проверять качество сети;

закрепляется механизм национального роуминга — связь не исчезнет даже в случае аварий.

Таким образом, Украина переходит на европейские стандарты измерения качества интернета (ETSI).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.