В Киеве наказали водителя BMW, который на глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора, — видео
21:42, 4 января 2026
В столице привлекли к ответственности водителей, которые нарушили ПДД.
В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, который проехал на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщила Патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП. Сумма штрафа составляет 510 гривен.
В полиции напомнили, что красный сигнал светофора запрещает движение.
