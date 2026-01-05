  1. В Украине

11:55, 5 января 2026
Президент Украины объявил о новом назначении в команде советников.
Экс-министр финансов Канады Христя Фриланд стала советницей Президента по вопросам экономического развития
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экс-министр финансов Канады Христя Фриланд назначена советницей по вопросам экономического развития.

«Назначить Христю ФРИЛАНД Советником Президента Украины по экономическому развитию (вне штата)», - говорится в указе №15/2026.

По словам главы государства, Христя Фриланд имеет значительный опыт привлечения инвестиций и реализации масштабных экономических трансформаций.

Президент подчеркнул: «Сейчас Украине необходимо увеличивать внутреннюю устойчивость — ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны».

Ранее Фриланд также была министром иностранных дел и международной торговли. В сентябре премьер Карни назначил ее спецпредставительницей Канады по вопросам восстановления Украины.

Украина назначение Владимир Зеленский Канада

Лента новостей

