Экс-министр финансов Канады Христя Фриланд стала советницей Президента по вопросам экономического развития

Президент Украины объявил о новом назначении в команде советников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экс-министр финансов Канады Христя Фриланд назначена советницей по вопросам экономического развития.

«Назначить Христю ФРИЛАНД Советником Президента Украины по экономическому развитию (вне штата)», - говорится в указе №15/2026.

По словам главы государства, Христя Фриланд имеет значительный опыт привлечения инвестиций и реализации масштабных экономических трансформаций.

Президент подчеркнул: «Сейчас Украине необходимо увеличивать внутреннюю устойчивость — ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны».

Ранее Фриланд также была министром иностранных дел и международной торговли. В сентябре премьер Карни назначил ее спецпредставительницей Канады по вопросам восстановления Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.