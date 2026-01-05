Ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд стала радницею Президента з питань економічного розвитку

Президент України оголосив про нове призначення в команді радників.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд призначена радницею з питань економічного розвитку.

«Призначити Христину ФРІЛАНД Радником Президента України з питань економічного розвитку (поза штатом)», - йдеться в указі №15/2026.

За словами глави держави, Христя Фріланд має значний досвід залучення інвестицій та реалізації масштабних економічних трансформацій.

Президент наголосив: «Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни».

Раніше Фріланд також була міністеркою закордонних справ та міжнародної торгівлі. У вересні прем'єр Карні призначив її спецпредставницею Канади з питань відбудови України.

