Зеленский обсудил с Малюком кандидатуры для избрания нового главы СБУ

Президент предложил Василию Малюку сосредоточиться на операциях против РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и обсудил с ним кандидатуры, чтобы выбрать нового главу СБУ.

Глава государства добавил, что Малюк сосредоточится на прямых боевых операциях.

«Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций самым сильным в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы выбрать нового главу СБУ», — отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.