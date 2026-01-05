Зеленський обговорив із Малюком кандидатури для обрання нового очільника СБУ

Президент запропонував Василю Малюку зосередитися на операціях проти РФ.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із очільником Служби безпеки України Василем Малюком та обговорив із ним кандидатури, щоб обрати нового голову СБУ.

Глава держави додав, що Малюк зосередиться на прямих бойових операціях.

«Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ», — зазначив Президент.

