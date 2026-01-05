В Киеве объявили подозрение руководителю «Киевтеплокоммунэнерго» из-за падения 16-летней девушки в яму с кипятком

Девушку в состоянии медикаментозной комы доставили на лечение в Германию.

В Киеве сообщено о подозрении руководителю подразделения КП «Киевтеплокоммунэнерго», который руководил работами на участке, где 16-летняя девушка упала в неогражденную яму с кипятком. Она получила 73% ожогов тела. Об этом сообщает городская прокуратура.

Мужчину подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины.

Установлено, что по проспекту Лобановского в Киеве 2 января произошел прорыв трубы центрального отопления, в результате чего произошла интенсивная утечка горячей воды и на тротуаре провалился асфальт и образовалась яма с кипятком.

Нормативными документами предусмотрено, что место аварии должно быть обеспечено надежным ограждением, знаками безопасности и при необходимости аварийным освещением, что исключит доступ посторонних лиц на место аварии.

Подозреваемый осуществлял руководство аварийными работами, однако не обеспечил своевременное ограждение всего опасного участка. Согласно должностным обязанностям, он организует и контролирует безопасное выполнение работ по ликвидации аварийных повреждений.

В результате нарушения правил безопасности при ликвидации последствий прорыва трубы центрального отопления 16-летняя девушка попала в неогражденную яму с горячей водой и получила ожоги 73% тела. В это воскресенье девушку в состоянии медикаментозной комы доставили на лечение в Германию.

Несоблюдение правил безопасности при проведении работ с повышенной опасностью находится в прямой причинной связи с наступлением тяжких последствий для несовершеннолетней потерпевшей.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, чье бездействие привело к травмированию девушки.

