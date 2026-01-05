  1. В Україні

У Києві оголосили підозру керівнику «Київтеплокомуненерго» через падіння 16-річної дівчини в яму з окропом

12:45, 5 січня 2026
Дівчину у стані медикаментозної коми доправили на лікування у Німеччину.
У Києві повідомлено про підозру керівнику підрозділу КП Київтеплокомуненерго», який керував роботами на ділянці, де 16-річна дівчина впала в неогороджену яму з окропом. Вона отримала 73% опіків тіла. Про це повідомляє міська прокуратура.

Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України.

Встановлено, що по проспекту Лобановського у Києві 2 січня стався прорив труби центрального опалення, унаслідок чого відбувся інтенсивний витік гарячої води та на тротуарі провалився асфальт й утворилася яма з окропом.

Нормативними документами передбачено, що місце аварії має бути забезпечено надійною огорожею, знаками безпеки та при необхідності аварійним освітленням, що виключить доступ сторонніх осіб на місце аварії.

Підозрюваний здійснював керівництво аварійними роботами, однак не забезпечив своєчасне огородження всієї небезпечної ділянки. Згідно з посадовими обов’язками, він організовує та контролює безпечне виконання робіт з ліквідації аварійних пошкоджень.

Унаслідок порушення правил безпеки під час ліквідації наслідків прориву труби центрального опалення 16-річна дівчина потрапила до неогородженої ями з гарячою водою та отримала опіки 73% тіла. Цієї неділі дівчину у стані медикаментозної коми доправили на лікування у Німеччину.

Недотримання правил безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою перебуває у прямому причинному зв’язку з настанням тяжких наслідків для неповнолітньої потерпілої.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чия бездіяльність призвела до травмування дівчини.

прокуратура діти Київ підозрюваний

Стрічка новин

