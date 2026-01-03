  1. В Україні

У Києві затримали посадовця «Київтеплоенерго» через падіння 16-річної дівчини в яму з окропом

21:25, 3 січня 2026
Дівчина отримала 73% опіків тіла, посадовцю готують підозру за порушення правил безпеки.
У Києві слідчі затримали посадовця КП «Київтеплоенерго» через падіння 16-річної дівчини в яму з окропом, утворену внаслідок прориву тепломережі в Голосіївському районі. Про це повідомляє столична поліція.

Як повідомлялося, 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла.

Затриманий - керівник дільниці комунального підприємства. Йому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, до суду підготовлено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Голосіївська окружна прокуратура.

Київ

