У Києві затримали посадовця «Київтеплоенерго» через падіння 16-річної дівчини в яму з окропом
У Києві слідчі затримали посадовця КП «Київтеплоенерго» через падіння 16-річної дівчини в яму з окропом, утворену внаслідок прориву тепломережі в Голосіївському районі. Про це повідомляє столична поліція.
Як повідомлялося, 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла.
Затриманий - керівник дільниці комунального підприємства. Йому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, до суду підготовлено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.
Процесуальне керівництво здійснює Голосіївська окружна прокуратура.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.