В Киеве задержали должностное лицо «Киевтеплоэнерго» из-за падения 16-летней девушки в яму с кипятком

Девушка получила 73% ожогов тела, должностному лицу готовят сообщение о подозрении за нарушение правил безопасности.

В Киеве следователи задержали должностное лицо КП «Киевтеплоэнерго» из-за падения 16-летней девушки в яму с кипятком, образовавшуюся вследствие прорыва теплотрассы в Голосеевском районе. Об этом сообщает столичная полиция.

Как сообщалось, 16-летняя девушка упала в яму с кипятком на проспекте Лобановского и получила 73% ожогов тела.

Задержанный — руководитель участка коммунального предприятия. Ему готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.

Кроме того, в суд подготовлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Голосеевская окружная прокуратура.

