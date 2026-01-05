Василий Малюк уходит с должности главы Службы безопасности Украины

Василий Малюк заявил, что он остается в системе СБУ и будет отвечать за спецоперации.

Василий Малюк заявил, что уходит с должности председателя СБУ, одновременно оставаясь в системе Службы безопасности для реализации асимметричных специальных операций стратегического уровня. По его словам, такие операции и в дальнейшем будут наносить противнику максимальный ущерб.

Василий Малюк подчеркнул, что сильная и современная спецслужба является ключевой составляющей безопасности государства.

«На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его», — указал он.

Как писала «Судебно-юридическая газетаї», Президент Владимир Зеленский провел встречу с Василием Малюком и обсудил с ним кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ.

Глава государства добавил, что Малюк сосредоточится на прямых боевых операциях.

