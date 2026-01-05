Василь Малюк йде з посади очільника Служби безпеки України

Василь Малюк заявив, що він залишається в системі СБУ і буде відповідати за спецоперації.

Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ, водночас залишаючись у системі Служби безпеки для реалізації асиметричних спеціальних операцій стратегічного рівня. За його словами, такі операції й надалі завдаватимуть противнику максимальної шкоди.

Василь Малюк наголосив, що сильна та сучасна спецслужба є ключовою складовою безпеки держави.

«На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому», - вказав він.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Василем Малюком та обговорив із ним кандидатури, щоб обрати нового голову СБУ.

Глава держави додав, що Малюк зосередиться на прямих бойових операціях.

