  1. В Україні

Василь Малюк йде з посади очільника Служби безпеки України

13:39, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Василь Малюк заявив, що він залишається в системі СБУ і буде відповідати за спецоперації.
Василь Малюк йде з посади очільника Служби безпеки України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ, водночас залишаючись у системі Служби безпеки для реалізації асиметричних спеціальних операцій стратегічного рівня. За його словами, такі операції й надалі завдаватимуть противнику максимальної шкоди.

Василь Малюк наголосив, що сильна та сучасна спецслужба є ключовою складовою безпеки держави.

«На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому», - вказав він.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Василем Малюком та обговорив із ним кандидатури, щоб обрати нового голову СБУ.

Глава держави додав, що Малюк зосередиться на прямих бойових операціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Стягнення аліментів зі зниклого безвісти військовослужбовця: на чому наголосив Верховний Суд під час розгляду

Касаційна інстанція встановила, хто і в який спосіб може відстоювати права зниклого безвісти боржника.

Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]