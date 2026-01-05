  1. В Украине

С 2026 года ФЛП и самозанятые лица подают расчеты сумм дохода за квартал

13:18, 5 января 2026
Налоговые агенты этой категории будут отчитываться ежеквартально с разбивкой по месяцам.
С 1 января 2026 года для налоговых агентов — физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, изменяется порядок представления Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога и сумм начисленного единого взноса. Об этом сообщили в ГНС.

Новые сроки для ФЛП и самозанятых

Налоговые агенты — физические лица — предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, подают Налоговый расчет в сроки, установленные для налогового квартала (с разбивкой показателей по месяцам отчетного квартала).

Сроки для других налоговых агентов

Другие налоговые агенты, кроме ФЛП и самозанятых лиц, подают Налоговый расчет в сроки, установленные для налогового месяца.

Основание для изменений

Изменения введены Законом Украины от 16 июля 2025 года № 4536-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства» .

Им внесены изменения, в частности, в пункт 51.1 статьи 51 и абзац первый подпункта «б» пункта 176.2 статьи 176 Налогового кодекса Украины относительно сроков представления Налогового расчета.

бизнес налоговая ФЛП ГНС налоги

