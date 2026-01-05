З 2026 року ФОПи та самозайняті особи подають розрахунки сум доходу за квартал

Податкові агенти цієї категорії звітуватимуть поквартально з розбивкою по місяцях.

З 1 січня 2026 року для податкових агентів — фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, змінюється порядок подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску. Про це повідомили в ДПС.

Нові строки для ФОПів та самозайнятих

Податкові агенти — фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають Податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового кварталу (з розбивкою показників по місяцях звітного кварталу).

Строки для інших податкових агентів

Інші податкові агенти, крім ФОПів та самозайнятих осіб, подають Податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового місяця.

Підстава для змін

Зміни запроваджено Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства».

Ним внесено зміни, зокрема, до пункту 51.1 статті 51 та абзацу першого підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України щодо строків подання Податкового розрахунку.

