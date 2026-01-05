Ошибочно перевели деньги на карту не туда: когда придется судиться

Что будет, если ошибочно отправить деньги на чужую карту — в банке ответили.

Часто возникает вопрос, что делать клиентам банка в случае ошибочного перевода средств на чужую карту и при каких условиях деньги можно вернуть.

Как отмечают в ПриватБанке, сценарий возврата зависит от конкретной ситуации. Если при пополнении карты или переводе была допущена ошибка в реквизитах и карты с таким номером не существует, средства автоматически возвращаются отправителю. В то же время, если деньги зачислены на реальный счет, процедура значительно усложняется.

В случае, когда у отправителя есть контакт с человеком, который ошибочно получил средства, рекомендуется напрямую обратиться к нему с просьбой вернуть деньги. В ПриватБанке подчеркивают, что согласно Гражданскому кодексу Украины и Закону «О платежных услугах», ненадлежащий получатель обязан вернуть ошибочно зачисленные средства.

«Лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица без достаточного правового основания, обязано вернуть потерпевшему это имущество» (ч. 1 ст. 1212 Гражданского кодекса Украины).

Ненадлежащий получатель — лицо, на счет которого без законных оснований зачислена сумма платежной операции.

«Ненадлежащий получатель в течение трех рабочих дней с даты поступления уведомления поставщика платежных услуг о выполнении ошибочной операции обязан инициировать платежную операцию на эквивалентную сумму средств» (ч. 1 ст. 88 Закона Украины «О платежных услугах»).

Если сумма перевода значительная, советуют сразу обратиться к юристу, чтобы составить грамотное уведомление.

В банке также обращают внимание, что в соответствии с Законом «О платежных услугах» отсчет трех дней начинается не с даты платежа или вашего звонка, а с даты, когда банк уведомил получателя.

Если же перевод был осуществлен на карту другого банка и личность получателя неизвестна, клиенту советуют обратиться в службу поддержки банка-получателя. Финансовое учреждение обязано принять заявление, уведомить своего клиента об ошибочном платеже и проинформировать отправителя о результате. При этом раскрытие персональных данных получателя невозможно из-за требований банковской тайны.

В банке подчеркивают, что ни одно финансовое учреждение не имеет права списывать деньги со счета. В случае отказа вернуть средства единственным путем остается обращение в суд.

В банке также предостерегают от сомнительных советов вроде повторного перевода минимальной суммы с сообщением в назначении платежа — такой метод может быть воспринят как мошенничество.

Отдельно специалисты советуют, по возможности, копировать номер карты вместо ручного ввода. Если все же вводите вручную, вводить номер блоками по четыре цифры, затем проверять минимум дважды. Особенно при отправке крупной суммы.

Если вы уже когда-то отправляли средства на определенную карту, лучше найти платеж в архиве и повторить его.

Юридические прецеденты

Дело № 753/17964/2

Человек ошибочно перевел деньги, но иск подал именно к банку, поскольку тот не принял меры по возврату средств. Суд встал на сторону банка, так как клиент самостоятельно вводит реквизиты карты и подтверждает операцию. То есть ответственность за платеж полностью лежит на клиенте.

Дело № 373/2091/23

Суд встал на сторону отправителя и постановил вернуть ошибочно перечисленные средства, а также судебные сборы и расходы истца на правовое сопровождение. Накануне суда отправитель обращался к получателю с требованием вернуть деньги, однако его проигнорировали.

