Помилково переказали гроші на карту не туди: коли доведеться судитися

Що буде, якщо помилково надіслати гроші на чужу картку – у банку відповіли.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Часто виникає питання, що робити клієнтам банку у разі помилкового переказу коштів на чужу картку та за яких умов гроші можна повернути.

Як зазначають у ПриватБанку, сценарій повернення залежить від конкретної ситуації. Якщо під час поповнення картки або переказу була допущена помилка в реквізитах і картка з таким номером не існує, кошти автоматично повертаються відправнику. Водночас, якщо гроші зараховані на реальний рахунок, процедура значно ускладнюється.

У випадку, коли відправник має контакт із людиною, яка помилково отримала кошти, рекомендується напряму звернутися до неї з проханням повернути гроші. У ПриватБанку наголошують, що згідно з Цивільним кодексом України та Законом «Про платіжні послуги», неналежний отримувач зобов’язаний повернути помилково зараховані кошти.

«Особа, яка набула майно або зберегла його в себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави, зобов'язана повернути потерпілому це майно» (ч. 1 ст. 1212 Цивільного кодексу України).

Неналежний отримувач – особа, на рахунок якої без законних підстав зараховано суму платіжної операції.

«Неналежний отримувач протягом трьох робочих днів із дати надходження повідомлення надавача платіжних послуг про виконання помилкової операції зобов’язаний ініціювати платіжну операцію на еквівалентну суму коштів» (ч. 1 ст. 88 Закону України «Про платіжні послуги»).

Якщо сума переказу велика, радять краще відразу звернутися до юриста, щоб скласти грамотне повідомлення.

У банку також звертають увагу, що відповідно до Закону «Про платіжні послуги» відлік трьох днів починається не з дати платежу або вашого дзвінка, а з дати, коли банк повідомив отримувача.

Якщо ж переказ був здійснений на картку іншого банку й особа отримувача невідома, клієнту радять звернутися до служби підтримки банку-отримувача. Фінансова установа зобов’язана прийняти заяву, повідомити свого клієнта про помилковий платіж і поінформувати відправника про результат. При цьому розкриття персональних даних отримувача є неможливим через вимоги банківської таємниці.

У банку підкреслюють, що жодна фінансова установа не має права списувати гроші з рахунку. У разі відмови повернути кошти єдиним шляхом залишається звернення до суду.

У банку також застерігають від сумнівних порад на кшталт повторного переказу мінімальної суми з повідомленням у призначенні платежу — такий метод може бути сприйнятий як шахрайство.

Окремо фахівці радять, за можливості, копіювати номер картки замість введення вручну. Якщо все ж вводите вручну, вводити номер блоками по чотири цифри, потім перевіряти мінімум двічі. Особливо коли надсилаєте велику суму.

Якщо колись уже надсилали кошти на певну картку, то краще знайти платіж в архіві та повторити його.

Юридичні прецеденти

Справа № 753/17964/2

Людина помилково переказала гроші, але позов подавала саме до банку, тому що він не вжив заходів щодо повернення коштів. Суд став на сторону банку, адже клієнт власноруч вводить реквізити картки та підтверджує операцію. Тобто відповідальність за платіж цілком на клієнті.

Справа № 373/2091/23

Суд став на сторону відправника та постановив повернути помилково перераховані кошти, а також судові збори й витрати позивача на правове супроводження. Напередодні суду відправник звертався до отримувача з вимогою повернути гроші, але його було проігноровано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.