Зеленский обсудил с начальником Центра спецопераций «А» СБУ Хмарой подготовку новых спецопераций

Глава государства подчеркнул развитие СБУ и усиление роли спецназовцев.

Президент Владимир Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины Евгением Хмарой.

Глава государства отметил, что опыт украинских спецназовцев, в частности подразделения ЦСО «А» СБУ, будет масштабирован.

Также стороны обсудили дальнейшее системное развитие Службы безопасности Украины и подготовку специальных операций.

«Встретился с начальником Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины Евгением Хмарой. Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу на протяжении всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности. Опыт украинских спецназовцев и ЦСО «А» СБУ будем масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим», — отметил Зеленский.

Как сообщалос,Владимир Зеленский провел встречу с Василием Малюком и обсудил с ним кандидатуры, чтобы выбрать нового главу СБУ.

Позже Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины.

