Зеленський обговорив із начальником Центру спецоперацій «А» СБУ Хмарою підготовку нових спецоперацій

Глава держави наголосив на розвитку СБУ й посиленні ролі спецпризначенців.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України Євгенієм Хмарою.

Глава держави зазначив, що досвід українських спецпризначенців, зокрема підрозділу ЦСО «А» СБУ, буде масштабовано.

Також сторони обговорили подальший системний розвиток Служби безпеки України та підготовку спеціальних операцій.

«Зустрівся з начальником Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО «А» СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо», — зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський провів зустріч ізВасилем Малюком та обговорив із ним кандидатури, щоб обрати нового голову СБУ.

Згодом Василь Малюк заявив, що йде з посади очільника Служби безпеки України.

