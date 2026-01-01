Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Депутаты предлагают внести изменения в статью 23 Закона Украины «О пограничном контроле» относительно особенностей пограничного контроля детей; документом предлагается предоставить право детям до двух лет на приоритет при прохождении пограничного контроля в сопровождении родителей или близких родственников, а также водителя, если они следуют на транспортном средстве. Речь идет от проєкт закона № 14349.

Изменениями в Закон предлагается абзац второй части второй статьи 23 Закона Украины «О пограничном контроле» изложить в следующей редакции:

лица с инвалидностью, которые направляются на лечение (при наличии подтверждающих документов), лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью. Вместе с такими лицами в приоритетном порядке могут следовать лица, которые их сопровождают (не более двух), и, при необходимости, близкие родственники первой линии родства;

дети в возрасте до двух лет включительно в сопровождении родителей, деда, бабушки, брата, сестры, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, которые воспитывают ребенка, при наличии документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, а также водителя в случае следования на транспортном средстве.

По словам инициаторов законопроекта, дети в возрасте до двух лет являются одной из наиболее уязвимых категорий лиц, которые требуют особой защиты со стороны государства, в частности при пересечении государственной границы. Из-за физиологических особенностей они не могут самостоятельно регулировать температуру тела, длительно находиться в фиксированном положении, выдерживать шум и смену окружающей среды.

В пояснительной записке указывается, что практика приоритетного пропуска детей и их сопровождающих применялась в Украине в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в 2022 году. В связи с массовым пересечением гражданами пунктов пропуска Государственная пограничная служба организовала отдельные «коридоры» для граждан с детьми, что позволило снизить риски для здоровья детей и получило положительные отзывы от граждан.

Реализация предлагаемых изменений обеспечит лучшую защиту прав детей и создание безопасных и удобных условий для пересечения государственной границы детьми в возрасте до двух лет. Принятие этого законопроекта будет способствовать усилению государственной поддержки семей с маленькими детьми, формированию безбарьерной среды и повышению доверия граждан к работе Государственной пограничной службы.

