Без черг для дітей до двох років: Рада змінить правила про пріоритетний контроль на кордоні

Законопроєкт передбачає пріоритетний контроль для малюків і їхніх супроводжуючих при перетині кордону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Депутати пропонують внести зміни до статті 23 Закону України «Про прикордонний контроль» щодо особливостей прикордонного контролю дітей», документом пропонується надати право дітям до двох років пріоритет при проходженні прикордонного контролю у супроводі батьків або близьких родичів, а також водія, якщо вони слідують на транспортному засобі. Йдеться про проєкт закону № 14349.

Змінами до Закону пропонується, абзац другий частини другої статті 23 Закону України «Про прикордонний контроль» викласти у такій редакції:

особи з інвалідністю, які прямують на лікування (за наявності підтвердних документів), особи з інвалідністю першої групи та діти з інвалідністю. Разом із такими особами у пріоритетному порядку можуть слідувати особи, які їх супроводжують (не більше двох), та, у разі необхідності, близькі родичі першої лінії спорідненості;

діти віком до двох років включно у супроводі батьків, діда, баби, брата, сестри, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину, за наявності документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, а також водія у разі слідування на транспортному засобі.

За словами ініціаторів законопроєкту, діти віком до двох років є однією з найбільш вразливих категорій осіб, які потребують особливого захисту з боку держави, зокрема під час перетину державного кордону. Через фізіологічні особливості вони не можуть самостійно регулювати температуру тіла, тривало перебувати у фіксованому положенні, витримувати шум та зміну середовища.

У пояснювальній записці зазначається, що практика пріоритетного пропуску дітей та їхніх супроводжуючих осіб застосовувалася в Україні на початку повномасштабного вторгнення російської федерації у 2022 році. У зв’язку з масовим перетином громадянами пунктів пропуску Державна прикордонна служба організувала окремі «коридори» для громадян із дітьми, що дозволило зменшити ризики для здоров’я дітей і отримало позитивні відгуки від громадян.

Реалізація запропонованих змін забезпечуватиме кращий захист прав дітей та створення безпечних і зручних умов для перетину державного кордону дітьми віком до двох років. Ухвалення цього законопроєкту сприятиме посиленню державної підтримки сімей із малими дітьми, формуванню безбар’єрного середовища та підвищенню довіри громадян до роботи Державної прикордонної служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.