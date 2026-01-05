Судебный сбор 2026: новые минимальные и максимальные ставки для физических лиц, ФЛП и юрлиц
С 1 января 2026 года в Украине изменены ставки судебного сбора для административных дел в связи с повышением прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 3328 грн, сообщает Седьмой апелляционный административный суд.
Судебный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере (ст. 4 Закона Украины «О судебном сборе»).
За подачу административного иска имущественного характера
Физическое лицо или физическое лицо-предприниматель
1% цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Минимум 1331,20 грн.
Максимум 16 640,00 грн.
Субъект властных полномочий, юридическое лицо
1,5% цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Минимум 3328,00 грн.
Максимум 33 280,00 грн.
За подачу апелляционной жалобы на решение суда, заявления о присоединении к апелляционной жалобе на решение суда, заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами
150% ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы, но не более 15 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Минимум 1996,80-4992,00 грн.
Максимум 49 920,00 грн.
За подачу кассационной жалобы на решение суда, заявления о присоединении к кассационной жалобе на решение суда
200% ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, но не более 20 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Минимум 2662,00-6656,00 грн.
Максимум 66 560,00 грн.
За подачу административного иска неимущественного характера
Физическое лицо или физическое лицо-предприниматель
0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1331,20 грн.
Субъект властных полномочий, юридическое лицо
1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3328,00 грн.
За подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда
1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3328,00 грн.
За выдачу судами документов
За повторную выдачу копии судебного решения
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии – 9,99 грн.
За выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания
0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии – 99,84 грн.
За подачу заявления об обеспечении доказательств или иска, заявления о выдаче исполнительного документа на основании решения иностранного суда, заявления об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения
0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 998,40 грн.
За изготовление копии судебного решения в случае, если лицо, которое не принимает (не принимало) участия в деле, если судебное решение непосредственно касается его прав, свобод, интересов или обязанностей, обращается в аппарат соответствующего суда с письменным заявлением об изготовлении такой копии в соответствии с Законом Украины «О доступе к судебным решениям»
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии – 9,99 грн.
За изготовление копий документов, приобщенных к делу
0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии – 9,99 грн.
В случае принятия судом постановления о наложении административного взыскания
0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 665,60 грн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.