Судебный сбор 2026: новые минимальные и максимальные ставки для физических лиц, ФЛП и юрлиц

В 2026 году физические лица будут платить от 1331 до 16 640 грн за административный иск имущественного характера, а юридические лица — от 3328 до 33 280 грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года в Украине изменены ставки судебного сбора для административных дел в связи с повышением прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 3328 грн, сообщает Седьмой апелляционный административный суд.

Судебный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере (ст. 4 Закона Украины «О судебном сборе»).

За подачу административного иска имущественного характера

Физическое лицо или физическое лицо-предприниматель

1% цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Минимум 1331,20 грн.

Максимум 16 640,00 грн.

Субъект властных полномочий, юридическое лицо

1,5% цены иска, но не менее 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Минимум 3328,00 грн.

Максимум 33 280,00 грн.

За подачу апелляционной жалобы на решение суда, заявления о присоединении к апелляционной жалобе на решение суда, заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами

150% ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы, но не более 15 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Минимум 1996,80-4992,00 грн.

Максимум 49 920,00 грн.

За подачу кассационной жалобы на решение суда, заявления о присоединении к кассационной жалобе на решение суда

200% ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления, но не более 20 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Минимум 2662,00-6656,00 грн.

Максимум 66 560,00 грн.

За подачу административного иска неимущественного характера

Физическое лицо или физическое лицо-предприниматель

0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1331,20 грн.

Субъект властных полномочий, юридическое лицо

1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3328,00 грн.

За подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, заявления о присоединении к апелляционной или кассационной жалобе на определение суда

1 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3328,00 грн.

За выдачу судами документов

За повторную выдачу копии судебного решения

0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии – 9,99 грн.

За выдачу в электронном виде копии технической записи судебного заседания

0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии – 99,84 грн.

За подачу заявления об обеспечении доказательств или иска, заявления о выдаче исполнительного документа на основании решения иностранного суда, заявления об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения

0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 998,40 грн.

За изготовление копии судебного решения в случае, если лицо, которое не принимает (не принимало) участия в деле, если судебное решение непосредственно касается его прав, свобод, интересов или обязанностей, обращается в аппарат соответствующего суда с письменным заявлением об изготовлении такой копии в соответствии с Законом Украины «О доступе к судебным решениям»

0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии – 9,99 грн.

За изготовление копий документов, приобщенных к делу

0,003 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждый лист копии – 9,99 грн.

В случае принятия судом постановления о наложении административного взыскания

0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 665,60 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.