Судовий збір 2026: нові мінімальні та максимальні ставки для фізичних осіб, ФОП і юросіб

У 2026 фізичні особи сплачуватимуть від 1331 до 16 640 грн за адміністративний позов майнового характеру, а юридичні особи — від 3328 до 33 280 грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року в Україні змінено ставки судового збору для адміністративних справ через підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3328 грн, інформує Сьомий апеляційний адміністративний суд.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, у якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі (ст. 4 Закону України «Про судовий збір»).

За подання адміністративного позову майнового характеру

Фізична особа або фізична особа-підприємець

1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімум 1331,20 грн.

Максимум 16 640,00 грн.

Суб’єкт владних повноважень, юридична особа

1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімум 3328,00 грн.

Максимум 33 280,00 грн.

За подання апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімум 1996,80-4992,00 грн.

Максимум 49 920,00 грн.

За подання касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

200% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімум 2662,00-6656,00 грн.

Максимум 66 560,00 грн.

За подання адміністративного позову немайнового характеру

Фізична особа або фізична особа-підприємець

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1331,20 грн.

Суб’єкт владних повноважень, юридична особа

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3328,00 грн.

За подання апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3328,00 грн.

За видачу судами документів

За повторну видачу копії судового рішення

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії – 9,99 грн.

За видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії – 99,84 грн.

За подання заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 998,40 грн.

За виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України «Про доступ до судових рішень»

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії – 9,99 грн.

За виготовлення копій документів, долучених до справи

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії – 9,99 грн.

У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 665,60 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.