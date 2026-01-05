Без бумаги и Word-файлов: Минфин перевел финмониторинг на онлайн-отчеты

Минфин упростил и продлил срок подачи годовой отчетности для субъектов финмониторинга.

С 1 января Министерство финансов вводит новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ). Годовая отчетность будет подаваться исключительно в электронном виде, а сроки ее подачи будут продлены.

Как отмечают в Минфине, нововведения являются частью государственной политики по цифровизации, снижению административной нагрузки на бизнес и повышению качества отчетных данных в сфере финансового мониторинга.

отказ от бумаги и Word-файлов

Годовая административная отчетность по форме № 2-финмон больше не будет приниматься в бумажном виде или в формате Word-файлов. Подача отчетов будет осуществляться через специальный электронный раздел на едином вебпортале использования публичных средств.

автоматическая проверка данных

Новый онлайн-инструмент предусматривает автоматические логические и арифметические проверки во время заполнения отчета, мгновенное подтверждение его принятия и снижение риска технических ошибок и штрафных санкций.

продленные сроки отчетности

Министерство финансов также увеличило сроки подачи годовой отчетности:

до 25 января года, следующего за отчетным, — для основного отчета;

до 30 января — для подачи исправленной отчетности.

Обязанность подачи годовой отчетности за 2025 год распространяется на СПФМ, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Минфин. Речь, в частности, идет о:

организаторах азартных игр (казино, букмекерах, залах игровых автоматов, онлайн-покере, лотереях);

аудиторах, бухгалтерах и налоговых консультантах;

риелторах;

торговцах искусством, драгоценными металлами и камнями.

