Без бумаги и Word-файлов: Минфин перевел финмониторинг на онлайн-отчеты
С 1 января Министерство финансов вводит новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ). Годовая отчетность будет подаваться исключительно в электронном виде, а сроки ее подачи будут продлены.
Как отмечают в Минфине, нововведения являются частью государственной политики по цифровизации, снижению административной нагрузки на бизнес и повышению качества отчетных данных в сфере финансового мониторинга.
- отказ от бумаги и Word-файлов
Годовая административная отчетность по форме № 2-финмон больше не будет приниматься в бумажном виде или в формате Word-файлов. Подача отчетов будет осуществляться через специальный электронный раздел на едином вебпортале использования публичных средств.
- автоматическая проверка данных
Новый онлайн-инструмент предусматривает автоматические логические и арифметические проверки во время заполнения отчета, мгновенное подтверждение его принятия и снижение риска технических ошибок и штрафных санкций.
- продленные сроки отчетности
Министерство финансов также увеличило сроки подачи годовой отчетности:
- до 25 января года, следующего за отчетным, — для основного отчета;
- до 30 января — для подачи исправленной отчетности.
Обязанность подачи годовой отчетности за 2025 год распространяется на СПФМ, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Минфин. Речь, в частности, идет о:
- организаторах азартных игр (казино, букмекерах, залах игровых автоматов, онлайн-покере, лотереях);
- аудиторах, бухгалтерах и налоговых консультантах;
- риелторах;
- торговцах искусством, драгоценными металлами и камнями.
