Без паперу і Word-файлів: Мінфін перевів фінмоніторинг на онлайн-звітування

12:42, 5 січня 2026
Мінфін спростив і подовжив термін подання річної звітності для суб’єктів фінмоніторингу
З 1 січня Міністерство фінансів запроваджує новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Річна звітність подаватиметься виключно в електронному вигляді, а строки її подання буде подовжено.

Як зазначають у Мінфіні, нововведення є частиною державної політики з цифровізації, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних у сфері фінансового моніторингу.

  • відмова від паперу та Word-файлів

Річна адміністративна звітність за формою № 2-фінмон більше не прийматиметься у паперовому вигляді чи у форматі Word-файлів. Подання звітів здійснюватиметься через спеціальний електронний розділ на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.

  • автоматична перевірка даних

Новий онлайн-інструмент передбачає автоматичні логічні та арифметичні перевірки під час заповнення звіту, миттєве підтвердження його прийняття та зменшення ризику технічних помилок і штрафних санкцій.

  • подовжені строки звітування

Міністерство фінансів також збільшило терміни подання річної звітності:

  • до 25 січня року, що настає за звітним, — для основного звіту;
  • до 30 січня — для подання виправленої звітності.

Обов’язок подання річної звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Мінфін. Йдеться, зокрема, про:

  • організаторів азартних ігор (казино, букмекерів, зали гральних автоматів, онлайн-покер, лотереї);
  • аудиторів, бухгалтерів і податкових консультантів;
  • рієлторів;
  • торговців мистецтвом, дорогоцінними металами та камінням.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

