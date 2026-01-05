Без паперу і Word-файлів: Мінфін перевів фінмоніторинг на онлайн-звітування

Мінфін спростив і подовжив термін подання річної звітності для суб’єктів фінмоніторингу

З 1 січня Міністерство фінансів запроваджує новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Річна звітність подаватиметься виключно в електронному вигляді, а строки її подання буде подовжено.

Як зазначають у Мінфіні, нововведення є частиною державної політики з цифровізації, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та підвищення якості звітних даних у сфері фінансового моніторингу.

відмова від паперу та Word-файлів

Річна адміністративна звітність за формою № 2-фінмон більше не прийматиметься у паперовому вигляді чи у форматі Word-файлів. Подання звітів здійснюватиметься через спеціальний електронний розділ на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.

автоматична перевірка даних

Новий онлайн-інструмент передбачає автоматичні логічні та арифметичні перевірки під час заповнення звіту, миттєве підтвердження його прийняття та зменшення ризику технічних помилок і штрафних санкцій.

подовжені строки звітування

Міністерство фінансів також збільшило терміни подання річної звітності:

до 25 січня року, що настає за звітним, — для основного звіту;

до 30 січня — для подання виправленої звітності.

Обов’язок подання річної звітності за 2025 рік поширюється на СПФМ, державне регулювання та нагляд за якими здійснює Мінфін. Йдеться, зокрема, про:

організаторів азартних ігор (казино, букмекерів, зали гральних автоматів, онлайн-покер, лотереї);

аудиторів, бухгалтерів і податкових консультантів;

рієлторів;

торговців мистецтвом, дорогоцінними металами та камінням.

