  1. В Украине

Зеленский уволил Бойко и Шляхова с должностей в составе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

12:45, 5 января 2026
Зеленский подписал два указа об увольнении членов НКЦБФР.
Зеленский уволил Бойко и Шляхова с должностей в составе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении двух членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно Указу №11/2026, с должности члена комиссии уволен Юрий Бойко. В соответствии с Указом №12/2026, членом НКЦБФР больше не является Ярослав Шляхов.

Оба решения вступают в силу со дня подписания указов Президентом Украины.

указ увольнение Владимир Зеленский

