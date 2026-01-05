Зеленский уволил Бойко и Шляхова с должностей в составе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Зеленский подписал два указа об увольнении членов НКЦБФР.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении двух членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно Указу №11/2026, с должности члена комиссии уволен Юрий Бойко. В соответствии с Указом №12/2026, членом НКЦБФР больше не является Ярослав Шляхов.

Оба решения вступают в силу со дня подписания указов Президентом Украины.

