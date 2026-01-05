Зеленський звільнив Бойка та Шляхова з посад складу Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку
12:45, 5 січня 2026
Зеленський підписав два укази про звільнення членів НКЦПФР.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення двох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Згідно з Указом №11/2026, з посади члена комісії звільнено Юрія Бойка. Відповідно до Указу №12/2026, членом НКЦПФР більше не є Ярослав Шляхов.
Обидва рішення набирають чинності від дня підписання указів Президентом України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.