Зеленський звільнив Бойка та Шляхова з посад складу Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку

Зеленський підписав два укази про звільнення членів НКЦПФР.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення двох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з Указом №11/2026, з посади члена комісії звільнено Юрія Бойка. Відповідно до Указу №12/2026, членом НКЦПФР більше не є Ярослав Шляхов.

Обидва рішення набирають чинності від дня підписання указів Президентом України.

