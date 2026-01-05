  1. В мире
Трамп заявил, что США вернут потраченные на Украину средства и даже больше

12:06, 5 января 2026
Президент США Дональд Трамп сообщил, что деньги, выделенные на военную помощь Украине, возвращаются через соглашения о стратегических ресурсах.
Фото: AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон способен вернуть все или даже большую часть средств, потраченных на военную помощь Украине.

По его словам, война в Украине не является экономической нагрузкой для Соединенных Штатов, поскольку средства, выделяемые Киеву, возвращаются через соглашения о поставках стратегических ресурсов. «Байден дал 350 миллиардов долларов, раздал их. Теперь я получил значительную часть этих денег обратно, потому что мы заключили соглашение о редкоземельных металлах... И мы получим значительную часть этих денег обратно. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги, но нам сейчас платят. Каждый раз, когда мы что-то отправляем, они платят», — отметил Трамп.

В то же время президент США высказал оценку потерь на войне. По его словам, ежемесячно в Украине гибнет от 25 до 30 тысяч солдат, и отметил, что речь идет о военных с обеих сторон — украинцах и россиянах. «Если я могу это остановить, я хотел бы это сделать», — добавил Трамп.

