Трамп заявив, що США повернуть витрачені на Україну кошти та навіть більше
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон здатен повернути всі або навіть більшу частину коштів, витрачених на військову допомогу Україні.
За його словами, війна в Україні не є економічним навантаженням для Сполучених Штатів, оскільки кошти, що виділяються Києву, повертаються через угоди про постачання стратегічних ресурсів. «Байден дав 350 мільярдів доларів, роздав їх. Тепер я отримав значну частину цих грошей назад, тому що ми уклали угоду про рідкісноземельні метали... І ми отримаємо значну частину цих грошей назад. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж всі гроші, але нам зараз платять. Кожен раз, коли ми щось відправляємо, вони платять», — зазначив Трамп.
Водночас президент США висловив оцінку втрат на війні. За його словами, щомісяця в Україні гине від 25 до 30 тисяч солдатів, і зазначив, що йдеться про військових з обох сторін — українців і росіян. «Якщо я можу це зупинити, я хотів би це зробити», — додав Трамп.
