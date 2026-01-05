  1. В Украине

В Германии задержали бывшего нардепа Руслана Демчака по подозрению в отмывании денег

14:22, 5 января 2026
Экс-нардепа Демчака задержали в Германии.
В Германии задержали бывшего народного депутата Украины, которого разыскивали по подозрению в масштабном отмывании средств.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, немецкие правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва, объявленного в международный розыск. По информации СМИ, речь идет о Руслане Демчаке.

По данным следствия, в 2023 году экс-нардепу было сообщено о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, народный депутат, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипулировании государственными облигациями на фондовой бирже.

В результате таких действий фигурант, по версии следствия, получил незаконную инвестиционную прибыль в размере около 20 млн грн, которая не подлежала налогообложению.

Кроме того, следствие установило, что вместе с сообщниками экс-депутат осуществлял финансовые операции с денежными средствами, добытыми преступным путем, с целью сокрытия их происхождения в особо крупных размерах. Речь идет о легализации более 1 млрд грн, полученных в результате махинаций с облигациями внутреннего государственного займа Украины. Денежные средства выводились через подконтрольный банк.

Действия фигуранта квалифицированы, в частности, по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем), а также по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 УК Украины (пособничество манипулированию на фондовом рынке).

После бегства бывшего парламентария за границу Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение в отношении него специального досудебного расследования.

Экстрадиция в упрощенном порядке может занять около трех месяцев, указывают в ГБР.

Германия ГБР

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

