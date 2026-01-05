В Германии задержали бывшего нардепа Руслана Демчака по подозрению в отмывании денег

Экс-нардепа Демчака задержали в Германии.

В Германии задержали бывшего народного депутата Украины, которого разыскивали по подозрению в масштабном отмывании средств.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, немецкие правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва, объявленного в международный розыск. По информации СМИ, речь идет о Руслане Демчаке.

По данным следствия, в 2023 году экс-нардепу было сообщено о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, народный депутат, занимая должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипулировании государственными облигациями на фондовой бирже.

В результате таких действий фигурант, по версии следствия, получил незаконную инвестиционную прибыль в размере около 20 млн грн, которая не подлежала налогообложению.

Кроме того, следствие установило, что вместе с сообщниками экс-депутат осуществлял финансовые операции с денежными средствами, добытыми преступным путем, с целью сокрытия их происхождения в особо крупных размерах. Речь идет о легализации более 1 млрд грн, полученных в результате махинаций с облигациями внутреннего государственного займа Украины. Денежные средства выводились через подконтрольный банк.

Действия фигуранта квалифицированы, в частности, по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем), а также по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 УК Украины (пособничество манипулированию на фондовом рынке).

После бегства бывшего парламентария за границу Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение в отношении него специального досудебного расследования.

Экстрадиция в упрощенном порядке может занять около трех месяцев, указывают в ГБР.

