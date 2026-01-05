  1. В Україні

У Німеччині затримали колишнього нардепа Руслана Демчака за підозрою у відмиванні грошей

14:22, 5 січня 2026
Екснардепа Демчака затримали у Німеччині.
У Німеччині затримали колишнього народного депутата України, якого розшукували за підозрою у масштабному відмиванні коштів.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, німецькі правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання, оголошеного у міжнародний розшук. За інформацією ЗМІ, йдеться про Руслана Демчака.

За даними слідства, у 2023 році екснардепу було повідомлено про підозру у пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з державними облігаціями на фондовій біржі.

Унаслідок таких дій фігурант, за версією слідства, отримав незаконний інвестиційний прибуток у розмірі близько 20 млн грн, який не підлягав оподаткуванню.

Крім того, слідство встановило, що разом зі спільниками ексдепутат здійснював фінансові операції з коштами, здобутими злочинним шляхом, з метою приховування їх походження в особливо великих розмірах. Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн, отриманих унаслідок махінацій з облігаціями внутрішньої державної позики України. Кошти виводилися через підконтрольний банк.

Дії фігуранта кваліфіковано, зокрема, за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), а також за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1 КК України (пособництво маніпулюванню на фондовому ринку).

Після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування.

Екстрадиція у спрощеному порядку може тривати близько трьох місяців, вказують у ДБР.

Німеччина ДБР

