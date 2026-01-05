  1. Суд инфо

ВККС 14 января рассмотрит командирование судей в шесть судов Киева и регионов

14:12, 5 января 2026
Комиссия планирует рассмотреть перевод судей в столичные и региональные суды.
Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит вопрос командирования судей в шесть судов. Заседание состоится 14 января 2026 года в 10:00.

В частности, ВККС рассмотрит командирование судей:

в Хозяйственный суд города Киева:

Иванова Антона Владимировича, судьи Хозяйственного суда Луганской области;

Романюка Романа Васильевича, судьи Хозяйственного суда Ровенской области;

в Днепровский районный суд города Киева:

Дехты Ростислава Владимировича, судьи Покровского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Слободянюк Аллы Владимировны, судьи Голосеевского районного суда города Киева;

Солодовник Ирины Сергеевны, судьи Терновского городского суда Днепропетровской области (объявлен перерыв 17 декабря 2025 года);

в Житомирский районный суд Житомирской области:

Копыловой Ларисы Викторовны, судьи Левобережного районного суда города Мариуполя Донецкой области;

в Подольский районный суд города Киева:

Корнеевой Владлены Викторовны, судьи Добропольского городского районного суда Донецкой области;

Лещенко Елены Васильевны, судьи Новомиргородского районного суда Кировоградской области;

Мельник Ирины Алексеевны, судьи Центрального районного суда города Мариуполя Донецкой области;

в Пустомытовский районный суд Львовской области:

Демьяновской Юлии Дмитриевны, судьи Шептицкого городского суда Львовской области;

Дребот Ирины Ярославовны, судьи Индустриального районного суда города Днепра;

Качмар Марии Ярославовны, судьи Рокитновского районного суда Ровенской области;

Левицкой Натальи Васильевны, судьи Днепровского районного суда города Каменского Днепропетровской области;

Мигалевича Валерия Владимировича, судьи Торецкого городского суда Донецкой области;

Хемич Оксаны Богдановны, судьи Первомайского городского районного суда Николаевской области;

в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области:

Белоуса Виталия Николаевича, судьи Подольского городского районного суда Одесской области;

Осокина Андрея Леонидовича, судьи Вижницкого районного суда Черновицкой области;

Ратушенко Александра Николаевича, судьи Сокирянского районного суда Черновицкой области.

