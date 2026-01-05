ВККС 14 января рассмотрит командирование судей в шесть судов Киева и регионов
Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит вопрос командирования судей в шесть судов. Заседание состоится 14 января 2026 года в 10:00.
В частности, ВККС рассмотрит командирование судей:
в Хозяйственный суд города Киева:
Иванова Антона Владимировича, судьи Хозяйственного суда Луганской области;
Романюка Романа Васильевича, судьи Хозяйственного суда Ровенской области;
в Днепровский районный суд города Киева:
Дехты Ростислава Владимировича, судьи Покровского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
Слободянюк Аллы Владимировны, судьи Голосеевского районного суда города Киева;
Солодовник Ирины Сергеевны, судьи Терновского городского суда Днепропетровской области (объявлен перерыв 17 декабря 2025 года);
в Житомирский районный суд Житомирской области:
Копыловой Ларисы Викторовны, судьи Левобережного районного суда города Мариуполя Донецкой области;
в Подольский районный суд города Киева:
Корнеевой Владлены Викторовны, судьи Добропольского городского районного суда Донецкой области;
Лещенко Елены Васильевны, судьи Новомиргородского районного суда Кировоградской области;
Мельник Ирины Алексеевны, судьи Центрального районного суда города Мариуполя Донецкой области;
в Пустомытовский районный суд Львовской области:
Демьяновской Юлии Дмитриевны, судьи Шептицкого городского суда Львовской области;
Дребот Ирины Ярославовны, судьи Индустриального районного суда города Днепра;
Качмар Марии Ярославовны, судьи Рокитновского районного суда Ровенской области;
Левицкой Натальи Васильевны, судьи Днепровского районного суда города Каменского Днепропетровской области;
Мигалевича Валерия Владимировича, судьи Торецкого городского суда Донецкой области;
Хемич Оксаны Богдановны, судьи Первомайского городского районного суда Николаевской области;
в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области:
Белоуса Виталия Николаевича, судьи Подольского городского районного суда Одесской области;
Осокина Андрея Леонидовича, судьи Вижницкого районного суда Черновицкой области;
Ратушенко Александра Николаевича, судьи Сокирянского районного суда Черновицкой области.
