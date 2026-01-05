ВККС 14 січня розгляне відрядження суддів до шести судів Києва та регіонів

Комісія планує розглянути переведення суддів до столичних і регіональних судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів розгляне питання відрядження суддів до шести судів. Засідання відбудеться 14 січня 2026 року о 10:00.

Зокрема, ВККС розгляне відрядження суддів:

до Господарського суду міста Києва:

Іванова Антона Володимировича, судді Господарського суду Луганської області;

Романюка Романа Васильовича, судді Господарського суду Рівненської області;

до Дніпровського районного суду міста Києва:

Дехти Ростислава Володимировича, судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;

Слободянюк Алли Володимирівни, судді Голосіївського районного суду міста Києва;

Солодовник Ірини Сергіївни, судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області (оголошено перерву 17 грудня 2025 року);

до Житомирського районного суду Житомирської області:

Копилової Лариси Вікторівни, судді Лівобережного районного суду міста Маріуполя Донецької області;

до Подільського районного суду міста Києва:

Корнєєвої Владлени Вікторівни, судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;

Лещенко Олени Василівни, судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області;

Мельник Ірини Олексіївни, судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області;

до Пустомитівського районного суду Львівської області:

Дем’яновської Юлії Дмитрівни, судді Шептицького міського суду Львівської області;

Дребот Ірини Ярославівни, судді Індустріального районного суду міста Дніпра;

Качмар Марії Ярославівни, судді Рокитнівського районного суду Рівненської області;

Левицької Наталії Василівни, судді Дніпровського районного суду міста Кам’янського Дніпропетровської області;

Мигалевича Валерія Володимировича, судді Торецького міського суду Донецької області;

Хемич Оксани Богданівни, судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;

до Сторожинецького районного суду Чернівецької області:

Білоуса Віталія Миколайовича, судді Подільського міськрайонного суду Одеської області;

Осокіна Андрія Леонідовича, судді Вижницького районного суду Чернівецької області;

Ратушенка Олександра Миколайовича, судді Сокирянського районного суду Чернівецької області.

