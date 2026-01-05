ВККС 14 січня розгляне відрядження суддів до шести судів Києва та регіонів
Вища кваліфікаційна комісія суддів розгляне питання відрядження суддів до шести судів. Засідання відбудеться 14 січня 2026 року о 10:00.
Зокрема, ВККС розгляне відрядження суддів:
до Господарського суду міста Києва:
Іванова Антона Володимировича, судді Господарського суду Луганської області;
Романюка Романа Васильовича, судді Господарського суду Рівненської області;
до Дніпровського районного суду міста Києва:
Дехти Ростислава Володимировича, судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;
Слободянюк Алли Володимирівни, судді Голосіївського районного суду міста Києва;
Солодовник Ірини Сергіївни, судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області (оголошено перерву 17 грудня 2025 року);
до Житомирського районного суду Житомирської області:
Копилової Лариси Вікторівни, судді Лівобережного районного суду міста Маріуполя Донецької області;
до Подільського районного суду міста Києва:
Корнєєвої Владлени Вікторівни, судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;
Лещенко Олени Василівни, судді Новомиргородського районного суду Кіровоградської області;
Мельник Ірини Олексіївни, судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області;
до Пустомитівського районного суду Львівської області:
Дем’яновської Юлії Дмитрівни, судді Шептицького міського суду Львівської області;
Дребот Ірини Ярославівни, судді Індустріального районного суду міста Дніпра;
Качмар Марії Ярославівни, судді Рокитнівського районного суду Рівненської області;
Левицької Наталії Василівни, судді Дніпровського районного суду міста Кам’янського Дніпропетровської області;
Мигалевича Валерія Володимировича, судді Торецького міського суду Донецької області;
Хемич Оксани Богданівни, судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області;
до Сторожинецького районного суду Чернівецької області:
Білоуса Віталія Миколайовича, судді Подільського міськрайонного суду Одеської області;
Осокіна Андрія Леонідовича, судді Вижницького районного суду Чернівецької області;
Ратушенка Олександра Миколайовича, судді Сокирянського районного суду Чернівецької області.
