Нужен ли отдельный приказ работодателя для прекращения срочного трудового договора – позиция Верховного Суда

Верховный Суд: срочный трудовой прекращается с момента истечения срока его действия без выдачи отдельного приказа работодателем, если контракт предусматривает, что последний день срока – последний рабочий день.

Срочный трудовой договор (контракт) прекращается с момента окончания срока его действия в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины без издания отдельного приказа работодателем, если контракт предусматривает, что последний день срока является последним рабочим днем. При отсутствии продления трудовых отношений и фактического выполнения работником обязанностей дополнительные действия по оформлению прекращения работодатель не обязан совершать. На этом подчеркнули в Верховном Суде.

Детали

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу по делу по иску к Полтавскому областному совету, коммунальному предприятию Полтавского областного совета «Полтававодоканал» о признании трудовых обязанностей прекращенными, взыскании среднего заработка и возмещении морального вреда.

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что между ней и Полтавским областным советом был заключен срочный контракт на должность директора ОКП «Лаборатория контроля и условий труда» сроком до 18.12.2017, последний день действия которого является последним днем работы. 18.12.2017 она подала заявление об увольнении в связи с окончанием срока контракта, однако распорядительный акт издан не был, запись в трудовую книжку не внесена, расчет не произведен, трудовая книжка не выдана. 23.05.2018 она обратилась с требованием оформить увольнение, однако из письма Полтавской ОГА усматривается, что ее трудовые отношения считаются бессрочными. После завершения срока контракта она еще некоторое время выполняла должностные обязанности до передачи 19.02.2018 арендованных помещений КП «Полтававодоканал», после чего фактически работу прекратила. Распорядительный акт о прекращении трудовых отношений с директором ОКП «Лаборатория контроля условий труда» так и не был издан.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, мотивируя тем, что между истцом и Полтавским областным советом был заключен срочный трудовой договор, действие которого прекращается в определенный сторонами срок, поэтому прекращение трудовых отношений с истцом не связано с принятием Полтавским областным советом решения о ее увольнении.

Верховный Суд согласился с выводами судов, исходя из следующего.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины основанием прекращения трудового договора является окончание срока (п.п. 2 и 3 ст. 23), кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не поставила требование об их прекращении.

В соответствии с пунктами 1.2, 1.3 Положения о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей предприятий (учреждений, организаций, заведений), принадлежащих к совместной собственности территориальных общин сел, поселков и городов области, заключения и расторжения с ними контрактов, утвержденного решением третьего пленарного заседания седьмой сессии областного совета седьмого созыва от 14.06.2016 № 132 с изменениями, внесенными согласно решению пленарного заседания пятнадцатой сессии областного совета седьмого созыва от 26.04.2017 № 458, действие этого Положения распространяется на руководителей коммунальных предприятий, учреждений, организаций и заведений, находящихся в совместной собственности территориальных общин сел, поселков и городов Полтавской области. Найм на работу руководителей объектов совместной собственности территориальных общин сел, поселков и городов области (далее – руководитель) осуществляется решением Полтавского областного совета (далее – областного совета) путем заключения с ними контрактов. Сторонами заключения контракта являются Полтавский областной совет и Руководитель.

Согласно п. 1.7 указанного Положения день окончания срока действия контракта является последним днем работы руководителя. Руководитель считается уволенным, а обязанности руководителя исполняет его заместитель или другое уполномоченное лицо, которое назначается распоряжением председателя областного совета.

Аналогичные положения закреплены в пунктах 5.2, 6.2 контракта от 19.12.2014, заключенного с истцом.

Учитывая изложенное, суды предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу, что контракт прекращается на основании окончания срока его действия, а не на основании решения Полтавского областного совета.

Постановление Верховного Суда по делу № 552/8737/24 (производство № 61-9029св25).

