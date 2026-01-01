Чи потрібен окремий наказ роботодавця для припинення строкового трудового договору – позиція Верховного Суду

Верховний Суд: строковий трудовий припиняється з моменту закінчення строку його дії без видачі окремого наказу роботодавцем, якщо контракт передбачає, що останній день строку – останній робочий день.

Строковий трудовий договір (контракт) припиняється з моменту закінчення строку його дії відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України без видачі окремого наказу роботодавцем, якщо контракт передбачає, що останній день строку є останнім робочим днем. За відсутності продовження трудових відносин і фактичного виконання працівником обов’язків додаткові дії щодо оформлення припинення роботодавець не зобов’язаний вчиняти. На цьому наголосили у Верховному Суді.

Деталі

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу у справі за позовом до Полтавської обласної ради, комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» про визнання трудових обов’язків припиненими, стягнення середнього заробітку та відшкодування моральної шкоди.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилалась на те, що між нею та Полтавською обласною радою укладено строковий контракт на посаду директора ОКП «Лабораторія контролю і умов праці» строком до 18.12.2017, останній день дії якого є останнім днем роботи. 18.12.2017 вона подала заяву про звільнення у зв’язку із закінченням строку контракту, однак розпорядчий акт не було видано, запис у трудову книжку не внесено, розрахунок не проведено, трудову книжку не видано. 23.05.2018 вона звернулась з вимогою оформити звільнення, але з листа Полтавської ОДА вбачається, що її трудові відносини вважаються безстроковими. Після завершення строку контракту вона ще певний час виконувала посадові обов’язки до передачі 19.02.2018 орендованих приміщень КП «Полтававодоканал», після чого фактично роботу припинила. Розпорядчий акт про припинення трудових відносин з директором ОКП «Лабораторія контролю умов праці» так і не було видано.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні позову, мотивуючи тим, що між позивачем та Полтавською обласною радою укладено строковий трудовий договір, дія якого припиняється у визначений сторонами строк, тому припинення трудових відносин з позивачем не пов`язано з прийняттям Полтавською обласною радою рішення про її звільнення.

Верховний Суд погодився з висновками судів з огляду на таке.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України підставою припинення трудового договору є закінчення строку (п.п. 2 і 3 ст. 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення.

Відповідно до пунктів 1.2, 1.3 Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, укладення та розірвання з ними контрактів, затвердженого рішенням третього пленарного засідання сьомої сесії обласної ради сьомого скликання від 14.06.2016 № 132 зі змінами, внесеними згідно з рішенням пленарного засідання п’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 26.04.2017 № 458, дія цього Положення поширюється на керівників комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області. Наймання на роботу керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області (далі – керівник) здійснюється рішенням Полтавської обласної ради (далі – обласної ради) шляхом укладення з ними контрактів. Сторонами укладення контракту є Полтавська обласна рада та Керівник.

Згідно з п. 1.7 вказаного Положення день закінчення строку дії контракту є останнім днем роботи керівника. Керівник вважається звільненим, а обов’язки керівника виконує його заступник чи інша уповноважена особа, що призначається розпорядженням голови обласної ради.

Аналогічні положення закріплені у пунктах 5.2, 6.2 контракту від 19.12.2014, укладеного з позивачем.

З огляду на викладене, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку, що контракт припиняється на підставі закінчення терміну його дії, а не на підставі рішення Полтавської обласної ради.

Постанова Верховного Суду у справі № 552/8737/24 (провадження № 61-9029св25).

