Эти продукты не любят холод: что не стоит хранить в холодильнике
Холодильник спасает продукты от порчи, но не все из них выигрывают от низких температур. Некоторые овощи, фрукты и базовые ингредиенты в холодильнике быстрее теряют вкус, текстуру и полезные свойства. Специалисты объяснили, какие продукты не стоит хранить в холодильнике и где им будет лучше.
Продукты, которым не место в холодильнике
Картофель
Низкая температура заставляет крахмал превращаться в сахар. Из-за этого картофель становится сладковатым и меняет текстуру.
Как хранить: в темном, сухом и прохладном месте, но не в холодильнике.
Лук
Холод и влага провоцируют плесень и гниение.
Как хранить: в хорошо вентилируемом, сухом месте, отдельно от картофеля.
Чеснок
В холодильнике быстро прорастает и плесневеет изнутри.
Как хранить: в сухом, теплом месте с доступом воздуха.
Бананы
Холод ускоряет почернение кожуры и нарушает созревание.
Как хранить: при комнатной температуре, отдельно от других фруктов.
Авокадо (незрелый)
В холодильнике не дозревает, а «замирает».
Как хранить: на кухонном столе до полной зрелости.
Помидоры
Низкая температура делает мякоть зернистой и водянистой.
Как хранить: при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей.
Огурцы
Из-за высокого содержания воды холод ускоряет их порчу.
Как хранить: при комнатной температуре; кратковременное охлаждение допустимо только перед подачей.
Перец (сладкий и острый)
Холод снижает аромат и остроту.
Как хранить: в сухом месте, желательно в бумажном или тканевом пакете.
Яблоки и груши
Холодильник нарушает их структуру и вкус.
Как хранить: во фруктовой миске или прохладной кладовой.
Дыни и арбузы (целые)
В холодильнике быстрее теряют сочность и аромат.
Как хранить: при комнатной температуре; охлаждать только после разрезания.
Тыква (в том числе баттернат)
Влага в холодильнике ускоряет гниение даже целого плода.
Как хранить: в сухом, прохладном месте без прямого света.
Тропические фрукты
Манго, ананасы, кокосы и маракуйя не приспособлены к холоду.
Как хранить: при комнатной температуре, давая им созревать естественно.
Кофе
Холодильник лишает кофе аромата и заставляет впитывать посторонние запахи.
Как хранить: в герметичной таре, в сухом и темном месте.
Растительные масла
В холоде густеют и теряют стабильность.
Как хранить: в шкафу, вдали от тепла и света.
Мед
Холод вызывает кристаллизацию и усложняет использование.
Как хранить: при комнатной температуре, в плотно закрытой банке.
Арахисовая паста
В холодильнике твердеет и становится неудобной для намазывания.
Как хранить: в кухонном шкафу.
Сухие специи
Влага и холод быстро «убивают» аромат.
Как хранить: в сухом, темном месте.
Сухие завтраки и хлопья
В холодильнике впитывают влагу и запахи.
Как хранить: в герметичной упаковке при комнатной температуре.
Консервы (неоткрытые)
Охлаждение не дает никаких преимуществ.
Как хранить: в кладовой; после открытия — использовать сразу.
Итак, холодильник — не универсальное решение для всех продуктов. Во многих случаях он ухудшает вкус, текстуру и качество еды, хотя кажется безопасным вариантом. Правильное хранение — это не только про холод, а про понимание свойств каждого продукта.
Такой подход поможет сократить пищевые отходы, сэкономить деньги и получить от еды максимум пользы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.