  1. Общество

Эти продукты не любят холод: что не стоит хранить в холодильнике

21:24, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Низкие температуры вредят вкусу и текстуре отдельных продуктов — список и советы по хранению.
Эти продукты не любят холод: что не стоит хранить в холодильнике
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Холодильник спасает продукты от порчи, но не все из них выигрывают от низких температур. Некоторые овощи, фрукты и базовые ингредиенты в холодильнике быстрее теряют вкус, текстуру и полезные свойства. Специалисты объяснили, какие продукты не стоит хранить в холодильнике и где им будет лучше.

Продукты, которым не место в холодильнике

Картофель

Низкая температура заставляет крахмал превращаться в сахар. Из-за этого картофель становится сладковатым и меняет текстуру.

Как хранить: в темном, сухом и прохладном месте, но не в холодильнике.

Лук

Холод и влага провоцируют плесень и гниение.

Как хранить: в хорошо вентилируемом, сухом месте, отдельно от картофеля.

Чеснок

В холодильнике быстро прорастает и плесневеет изнутри.

Как хранить: в сухом, теплом месте с доступом воздуха.

Бананы

Холод ускоряет почернение кожуры и нарушает созревание.

Как хранить: при комнатной температуре, отдельно от других фруктов.

Авокадо (незрелый)

В холодильнике не дозревает, а «замирает».

Как хранить: на кухонном столе до полной зрелости.

Помидоры

Низкая температура делает мякоть зернистой и водянистой.

Как хранить: при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей.

Огурцы

Из-за высокого содержания воды холод ускоряет их порчу.

Как хранить: при комнатной температуре; кратковременное охлаждение допустимо только перед подачей.

Перец (сладкий и острый)

Холод снижает аромат и остроту.

Как хранить: в сухом месте, желательно в бумажном или тканевом пакете.

Яблоки и груши

Холодильник нарушает их структуру и вкус.

Как хранить: во фруктовой миске или прохладной кладовой.

Дыни и арбузы (целые)

В холодильнике быстрее теряют сочность и аромат.

Как хранить: при комнатной температуре; охлаждать только после разрезания.

Тыква (в том числе баттернат)

Влага в холодильнике ускоряет гниение даже целого плода.

Как хранить: в сухом, прохладном месте без прямого света.

Тропические фрукты

Манго, ананасы, кокосы и маракуйя не приспособлены к холоду.

Как хранить: при комнатной температуре, давая им созревать естественно.

Кофе

Холодильник лишает кофе аромата и заставляет впитывать посторонние запахи.

Как хранить: в герметичной таре, в сухом и темном месте.

Растительные масла

В холоде густеют и теряют стабильность.

Как хранить: в шкафу, вдали от тепла и света.

Мед

Холод вызывает кристаллизацию и усложняет использование.

Как хранить: при комнатной температуре, в плотно закрытой банке.

Арахисовая паста

В холодильнике твердеет и становится неудобной для намазывания.

Как хранить: в кухонном шкафу.

Сухие специи

Влага и холод быстро «убивают» аромат.

Как хранить: в сухом, темном месте.

Сухие завтраки и хлопья

В холодильнике впитывают влагу и запахи.

Как хранить: в герметичной упаковке при комнатной температуре.

Консервы (неоткрытые)

Охлаждение не дает никаких преимуществ.

Как хранить: в кладовой; после открытия — использовать сразу.

Итак, холодильник — не универсальное решение для всех продуктов. Во многих случаях он ухудшает вкус, текстуру и качество еды, хотя кажется безопасным вариантом. Правильное хранение — это не только про холод, а про понимание свойств каждого продукта.

Такой подход поможет сократить пищевые отходы, сэкономить деньги и получить от еды максимум пользы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

продукты советы для здоровья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]