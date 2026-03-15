Верховный суд Аризоны пересматривает правила лицензирования юристов

13:19, 15 марта 2026
Новые правила могут стать одними из самых масштабных изменений за пятилетнюю историю программы.
Верховный суд Аризоны пересматривает правила лицензирования юристов
Верховный суд штата Аризона сделал еще один шаг к изменению экспериментальной модели лицензирования юридической деятельности, при этом не учтя рекомендации Государственной коллегии адвокатов, которая предупреждала, что предложенные реформы могут быть недостаточными для защиты обычных клиентов, пишет Azcentral.

Коллегия советников суда единогласно поддержала корректировку программы «Альтернативные бизнес-структуры» — уникальной для США системы лицензирования, которая позволяет инвесторам с Уолл-стрит, маркетинговым специалистам и другим неюристам владеть юридическими фирмами.

Новые правила могут стать одними из самых масштабных изменений за пятилетнюю историю этой программы.

Суд планирует ввести дополнительные предохранители в рамках программы, поскольку финансисты из разных штатов активно пользуются более либеральными правилами, действующими в штате Гранд-Каньон.

Однако на фоне острой критики со стороны профессионального сообщества пакет реформ почти не решает проблему растущего национального влияния программы — тенденции, которая, по предупреждению Государственной коллегии адвокатов, может создавать риски для потребителей.

Голосование состоялось через несколько недель после расследования СМИ, которое показало, что программа стала центром многочисленных жалоб со стороны клиентов.

Среди обвинений — незаконные автоматические телефонные звонки в Техасе и схема, которую прокуроры штата Алабама назвали «обманной практикой», фактически превращавшей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в товар в одном из самых бедных штатов страны.

Как выяснили журналисты, компании часто используют свои лицензии как национальные кол-центры: они собирают дела по всей стране, а затем передают их партнерам в разных штатах, получая долю прибыли. Регуляторы отмечают, что такая бизнес-модель создает стимулы, которые могут вредить клиентам юридических услуг, однако она продолжает развиваться в рамках программы.

Кроме того, несколько членов комитета суда, который контролирует программу, регулярно ведут бизнес с фирмами, деятельность которых они же и регулируют. Один из экспертов по этике заявил журналистам, что такие члены комитета должны сложить свои полномочия.

Предложенные правила частично должны решить эти проблемы. В частности, одна из новых норм предусматривает, что лицензиаты должны хотя бы частично приносить пользу жителям Аризоны.

Другое положение предоставляет лицензионным советам более широкие полномочия для принятия решений, которые они считают необходимыми для «защиты общественности».

Третье правило обяжет компании самостоятельно выполнять юридическую работу, что должно ограничить деятельность фирм, которые фактически функционируют только как кол-центры.

По словам главы лицензионного комитета программы Энни Хилл Фостер, реформы призваны «гарантировать, что у нас есть необходимые инструменты для принятия мер в соответствии с целью программы».

В то же время суд пока воздержался от других изменений. Предложенный пакет реформ почти не ограничивает конфликты интересов в руководящем комитете программы.

Кроме того, новые правила не учитывают рекомендации Государственной коллегии адвокатов о необходимости дополнительных мер для защиты потребителей. Также пока неясно, насколько строго суд будет применять новые нормы.

По словам представителя суда Альберто Родригеса, суд не планирует активно проверять, соблюдают ли компании обновленные стандарты. Вместо этого их деятельность будут пересматривать лишь во время продления лицензий — процедуры, которая проходит раз в два года.

